Pursaklar Belediyesi’nden hizmet seferberliği

Pursaklar Belediyesi, bir taraftan korona virüs pandemisine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, bir taraftan da asli görevlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatan belediye ekipleri, sıcak asfalttan kaldırıma, kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar, kentte hem yaya hem de trafik akışını rahatlatıyor.

Çalışmaları titizlikle takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sokaklarında gerçekleştirilen asfalt serimi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

‘‘Durmuyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz’’

Sokaklarda eskiyen ve yıpranan yollarda asfalt yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar Belediyesi olarak bir yandan Covid-19 ile mücadelemizi sürdürürken, bir yandan da hizmet üretmeye devam ediyoruz. Korona virüsüne rağmen Belediye olarak bütün yükümlülüklerimizi aksatmadan yerine getiriyoruz. Durmuyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Yapmış olduğumuz geleneksel kilitli parke taşı döşeme ve asfalt serimi çalışmalarımızla hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak yenilenen yolları, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz’’ dedi.

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek en kısa sürede isteklere cevap veren ekipler, yol bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.