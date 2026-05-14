PUMA’dan basketbol alanında bir ilk: Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle konsept mağaza açıldı

PUMA, basketbol kültürünü saha deneyimiyle buluşturan yeni konsept mağazasını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde açtı. Türkiye Basketbol Federasyonu ile hayata geçirilen konsept mağaza, PUMA’nın basketbol odağındaki yatırımlarında yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde açılan mağaza, PUMA’nın dünya çapında bir federasyon iş birliğiyle hayata geçirdiği ilk basketbol mağazası olarak öne çıkıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis’in katılımıyla gerçekleşen açılışta spor dünyasından aralarında Şehmus Hazer, Elif İstanbulluoğlu gibi isimler ve basketbol ekosisteminin farklı paydaşları da yer aldı. Mağaza önünde gerçekleşen kurdele kesiminin ardından PUMA tasarımlı basketbol sahasının da tanıtımı yapıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu şunları söyledi:

“PUMA ile uzun yıllardır sürdürülen güçlü iş birliğimizi, bugün Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde hayata geçen bu mağaza ile yeni bir boyuta taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basketbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun değil; yaşam kültürü, dinamizmi ve sosyal etkileşimiyle büyüyen güçlü bir ekosistem olduğuna inanıyoruz. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’ni de tam olarak bu vizyonla; sporun, gençliğin ve basketbol kültürünün yaşayan merkezi olarak konumlandırıyoruz. PUMA’nın bu yapının bir parçası olması, merkezimizin çok yönlü yapısına önemli bir değer katarken; sporcularımıza, gençlerimize ve basketbol severlere ilham veren bir atmosfer oluşturacaktır. Türk basketboluna ve milli takımlarımıza verdikleri uzun soluklu destek için PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis’e ve PUMA ailesine teşekkür ediyor, bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz.”

PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis, yeni konsept mağazanın PUMA dünyasında basketbol odağını güçlendiren bir adım olduğu belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye Basketbol Federasyonu ile uzun yıllara dayanan, karşılıklı güven ve ortak vizyon temelinde şekillenen, bizim için her zaman büyük değer taşıyan bu güçlü iş birliğimizi, aynı heyecan ve kararlılıkla bir adım daha ileriye taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. PUMA olarak sahadaki performansı destekleyen ürünler kadar, sporun etrafında oluşan kültürü de önemsiyoruz. Bu mağazanın da bu yaklaşımın güçlü bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde katkı sunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. PUMA ile uzun yıllar iş birliği yapan federasyon ve kulüplerimizi, uzun vadede birçok konuda desteklenmeye devam edeceğiz.”