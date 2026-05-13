Ülker’den Türk basketboluna güçlü destek
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Mutlu Et, Mutlu Ol felsefesiyle uzun yıllardır Türk sporunun yanında yer alan Ülker, Türk basketbolunun gelişimine yönelik Türkiye Basketbol Federasyonu’yla kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, Milli Takımlara ve basketbolun altyapısına destek vermek amacıyla Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile önemli bir iş birliği yaptı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve milli sporcular Ömer Faruk Yurtseven, Erkan Yılmaz, Meltem Avcı Yılmaz, Darius Karutasu, Ayşe Melek Demirer ile Ülker Basketbol Gençler Ligi dörtlü finalinde mücadele edecek takımların kaptanları katıldı. Milli Takımların 3 yıl boyunca resmi sponsorluğunun yanı sıra Türk basketbolunun altyapısının güçlenmesine ve genç sporcuların gelişim yolculuğuna katkı sunmayı amaçlayan anlaşma kapsamında Basketbol Gençler Ligi bu süre boyunca Ülker Basketbol Gençler Ligi olarak anılacak. Ülker, Türk basketbolunun yeni yıldızlarını çıkması için önemli platformlardan biri olan Basketbol Gençler Ligi’ne adını vererek, Türk basketboluna kalıcı değer katmayı hedefliyor. Ayrıca Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki üç ayrı basketbol altyapı salonu, 3 yıl boyunca Ülker Altyapı Salonları olacak adlandırılacak. Salonlar Ülker Halley Salonu, Ülker Go Ahead Salonu ve Ülker Çizi Salonu isimlerini taşıyacak.

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, farklı branşlarda spora destek verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Biz mutlu ederek mutlu olmaya inanıyoruz. O sebeple de Mutlu Et, Mutlu Ol felsefemizle uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Basketbol, ülkemizde çok geniş kitlelere ulaşan ve gençlerin ilgi gösterdiği bir spor dalı. Ülkerspor döneminden bu yana basketbolun bizim için özel bir yeri var. Bugün, Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarımızın yanında olmaktan ne kadar mutluysak, desteğimizi Türk basketbolunun altyapısına da odaklamaktan aynı ölçüde mutluluk duyuyoruz. Bu sıradan bir iş birliği değil, Türk basketbolunun geleceğine, çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız güçlü bir yatırımın göstergesi. Basketbol Gençler Ligi’ne Ülker adını vermemizin, altyapı salonlarına markalarımızın isimlerini koymamızın, Türk basketbolunun geleceğine güç ve kalıcı değer katacağına yürekten inanıyoruz.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Ülker ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, Milli Takımlarımızın resmi sponsorluğu, Basketbol Gençler Ligi’nin ve Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde yer alan altyapı salonlarımızın isim sponsorluğu hayata geçiriliyor. Bu anlaşma sayesinde Ülker, bir yandan ay-yıldızlı formamıza güç verirken, diğer yandan Türk basketbolunun geleceğini temsil eden genç sporcularımıza ve altyapı organizasyonlarımıza çok değerli bir katkı sunuyor. Başka bir ifadeyle, bu iş birliği hem bugüne hem de yarınlara yapılan güçlü bir yatırımdır. Ülker’in Türk basketbolunun hafızasında, bir marka olmanın çok ötesinde, unutulmaz ve özel bir yeri vardır. Yıllar boyunca basketbolumuza yapılan yatırımlar, sporcularımıza sağlanan katkılar ve basketbola duyulan aidiyet, Ülker’i Türk basketbolunun en önemli ve en güvenilir paydaşlarından biri haline getirmiştir. Ülker’in Milli Takımlarımızın resmi sponsorları arasında yer alması, bu güçlü birlikteliğin anlamlı göstergelerinden biridir. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, yalnızca maçların oynandığı bir tesis değil; genç sporcularımızın yetiştiği, geliştiği, öğrendiği ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığı yaşayan bir basketbol ekosistemidir. Bu kapsamda merkezimizde yer alan altyapı salonlarımızın “Ülker Altyapı Salonları” adıyla anılacak olması, genç sporcularımıza verilen değerin çok somut ve anlamlı bir göstergesidir. Bunun yanında, Basketbol Gençler Ligi, genç sporcularımızın rekabet etmeleri, gelişmeleri ve kendilerini göstermeleri açısından çok önemli bir platformdur. Ülker’in Basketbol Gençler Ligi’nin 3 yıllık isim sponsoru olması bizim için son derece kıymetlidir.” ifadelerini kullandı.

