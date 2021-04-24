Pudingli tatlı nasıl yapılır?
Pudingli kolay tatlı tarifi | İftar sonrası için kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız pudingli tatlı tarifini deneyebilirsiniz. Peki, borcam tatlısı nasıl yapılır? Çikolatalı meyveli tatlı tarifi
İftar sonrasında bir bardak çayın yanında leziz bir tatlıya kim 'hayır' diyebilir. Peki, pudingli tatlı nasıl yapılır?
Pudingli tatlı tarifi
Malzemeler
Muhallebi için:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 paket vanilin
Üzeri için:
- 2 bardak süt
- 1 paket kakaolu puding
- Çilek
- Hindistan cevizi
Pudingli tatlı nasıl yapılır?
Tereyağı ve vanilin hariç tüm muhallebi malzemeleri bir tencereye alın.
Muhallebi kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Muhallebi kıvam alınca vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.
Bir cam tepsiye muhallebiyi yayıp 10-15 dakika ılınmasını bekleyin.
Bir tencereye iki bardak süt ve puding alıp pişirin.
Puding muhallebilinin üzerine yayın.
En üstü ise arzu ettiğiniz meyve ve kuru yemişle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.