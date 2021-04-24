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Yemek Tarifleri Pudingli tatlı nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Pudingli tatlı nasıl yapılır?

Pudingli kolay tatlı tarifi | İftar sonrası için kolay bir tatlı tarifi arıyorsanız pudingli tatlı tarifini deneyebilirsiniz. Peki, borcam tatlısı nasıl yapılır? Çikolatalı meyveli tatlı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-24 17:15:00 -
Pudingli tatlı nasıl yapılır?

İftar sonrasında bir bardak çayın yanında leziz bir tatlıya kim 'hayır' diyebilir. Peki, pudingli tatlı nasıl yapılır?

Pudingli tatlı tarifi

Malzemeler

Muhallebi için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 paket vanilin

Üzeri için:

  • 2 bardak süt
  • 1 paket kakaolu puding
  • Çilek
  • Hindistan cevizi

Pudingli tatlı nasıl yapılır?

Tereyağı ve vanilin hariç tüm muhallebi malzemeleri bir tencereye alın.

Muhallebi kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvam alınca vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Bir cam tepsiye muhallebiyi yayıp 10-15 dakika ılınmasını bekleyin.

Bir tencereye iki bardak süt ve puding alıp pişirin.

Puding muhallebilinin üzerine yayın.

En üstü ise arzu ettiğiniz meyve ve kuru yemişle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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