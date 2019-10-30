PUBG oynayan herkesi ilgilendiren haber!

Oldukça yüksek bir oyuncu sayısına sahip olan PUBG Mobile hile yapanlar yüzünden sıkıntılı günler geçiriyor. Bilgisayar tarafında Steam hilecileri büyük oranda önlüyor olsa da, mobil tarafta kullanıcılar durumdan rahatsız.

Kullanıcılardan gelen şikayetleri dinleyen PUBG Mobile hile yapanları üzecek.

PUBG Mobile hile yapanlara karşı eğlenceli ve adil bir oyun deneyimi yaşatmak için harekete geçti. Firma, gerçek zamanlı algılama teknolojisine sahip gelişmiş bir hile karşıtı sistem sundu. Shift Delete'ten Görkem Say'ın haberine göre, yeni sistem şüpheli yazılımları tespit ederken çapraz algılama sistemi ile sürekli büyüyen ve genişleyen bir kütüphaneye verileri aktarıyor bu sayede kullanılan hileler daha çabuk tespit edilebiliyor.

Şirket, oyun gözlem teknikleri kullanarak rakiplerine karşı haksız avantaj elde edenlere gerçek zamanlı müdahale edebiliyor. Güvenlik ekibi anlık olarak raporlanan oyuncuları takip ederek oyun içinde korsan yazılım kullanımını tespit edebiliyor. Anlık gözlem haksız avantaj elde eden kullanıcıları gözlemlemenin haricinde ağ gecikmesi ve paket kayıplarından kaynaklanan olağan dışı durumları da gözlemleyebiliyor.

Tencent Games Global Yayıncılık Müdürü Vincent Wang konu ile ilgili, “Oyuncuların, herkes için adil bir oyun deneyimi sağlamak için %100 kararlı olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Her gün çalıştığımız oyundan büyük gurur duyuyoruz ve hile yapanlar tüm çalışmalarımızı küçük düşürüyor. Hile yapanları oyunumuzdan uzak tutmak için mümkün olan yer şeyi yapıyoruz ve yüzlerce ekip üyesini bu iş için adamış durumdayız” açıklamalarında bulundu.