PTT’nin akıllı cihazla kargo teslimi yaygınlaşıyor

Türk mühendis ve üreticilerinin iş birliğiyle üretilen PTT Kargomat 7/24, hükümetin “millileştirme ve yerlileştirme” politikası çerçevesinde hayata geçirildi. Hayatı kolaylaştırmayı ve dünya standartlarında iş yapmayı amaçlayan PTT, söz konusu cihazları ilk olarak Ankara’da hizmete sundu. Cihazın daha sonra İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da kullanıma sunulmasıyla ülke genelindeki PTT Kargomat 7/24 sayısı 335’e ulaştı. PTT Kargomat 7/24 sayısının İstanbul’da 138’den 178’e, Ankara’da 101’den 105’e, İzmir’de 31’den 35’e, Bursa’da 24’ten 30’a, Antalya’da 16’dan 17’ye çıkarılması planlanıyor. Eskişehir’de 10, Kocaeli’de 15 PTT Kargomat 7/24 ile vatandaşlara hizmet veriliyor. Kurulum çalışmalarının tamamlanmasının ardından Konya’da da 15 PTT Kargomat 7/24 hizmete alınacak. Böylece yurt genelindeki kargomat sayısı 405’e çıkacak. PTT Kargomat sayesinde vatandaşlar, kargo ücreti dışında ekstra para ödemeden 7 gün 24 saat hizmet alma imkanına kavuştu.