PTT'den Türkiye-Pakistan diplomatik ilişkileri için özel gün zarfı
PTT’den özel bir zarf tasarımı satışa çıktı. Peki, Türkiye-Pakistan diplomatik ilişkileri için özel gün zarfı fiyatı ne kadar?
PTT, "Dost ve Kardeş Pakistan ile Diplomatik İlişkilerimizin 75. Yılını Kutluyoruz" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Dost ve Kardeş Pakistan ile Diplomatik İlişkilerimizin 75. Yılını Kutluyoruz" konulu özel gün zarfı, 15 lira bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait " filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.
"Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı 30.11.2022 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullanılmaya başlandı.