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Ekonomi PTT’den İstiklâl Marşı pulu ve zarfı
Ekonomi

PTT’den İstiklâl Marşı pulu ve zarfı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), ‘İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı’ konulu anma pulu ile varak uygulamalı ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:36:00 -
PTT’den İstiklâl Marşı pulu ve zarfı

36x78 milimetre boyutunda hazırlanan pulun bedeli 3 lira, zarfın bedeli ise 10 lira olarak belirlendi. İstiklâl Marşı’nın TBMM tarafından kabulünün 100’üncü yılı anısına hazırlanan ürünler dün PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, “Şirketimiz tarafından İstiklâl Marşımızın 100’üncü yılı onuruna basılan anma pulu, şanlı mazimizi hatırlamamıza ve milli şuurumuzu tazelememize büyük katkı sağlıyor. Milli günlerimizi ve kahramanlarımızı pullarına taşıyarak tarihe tanıklık eden ve koleksiyon değeri olan sanatsal pullarımızı ortaya çıkaran kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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