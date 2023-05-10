  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel PTT'den “Haydar Aliyev” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı
Aktüel

PTT'den “Haydar Aliyev” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı

Yeniakit Publisher
2023-05-10 16:14:00 -
PTT'den "Haydar Aliyev" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı

PTT AŞ tarafından "Haydar ALİYEV" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 10 Mayıs 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT AŞ tarafından, 10 Mayıs 2023 tarihinde "Haydar ALİYEV" konulu 10 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Haydar ALİYEV 10.05.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23