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Spor

PTT Spor, Mehmet Bedestenlioğlu ile sözleşme yeniledi

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile sözleşme yeniledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:58:41 -
PTT Spor, Mehmet Bedestenlioğlu ile sözleşme yeniledi

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile sözleşme yeniledi.


Sultanlar Ligi’nde 2019-2020 sezonunun tescil edilmesinin ardından PTT Spor Kadın Voleybol Takımı, önümüzdeki yılın hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezonda Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile yola devam kararı alarak güven tazeleyen PTT Spor, sözleşmesini bir yıl daha uzattı.


PTT Spor Kulüp Başkanı Ali İhsan Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstikrar ve başarı için yolumuza değerli hocamızla devam ediyoruz. Korona virüs şartlarını ve yaşanan dezavantajları avantaja çevirip gelecek sezona hocamızla hazırlanacağız" dedi. Karaca, yeni sezona tam anlamıyla hazır bir takım olarak başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

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