  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi PTT AŞ’ye “A seviye” uluslararası kalite belgesi
Ekonomi

PTT AŞ’ye “A seviye” uluslararası kalite belgesi

Dünya Posta Birliği (UPU) bağımsız uzmanları, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’nin (PTT AŞ) hizmet kalite performansını “A seviye (Altın seviye)” sertifikayla belgelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 15:08:00 -
PTT AŞ’ye “A seviye” uluslararası kalite belgesi

PTT AŞ’nin posta hizmetlerinin modernleşmesine yönelik kararları alması ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla tedbirleri başarılı bir şekilde uygulaması, en üst kalite hizmet sertifikasının alınmasını sağladı.

Belgeyi almanın gururunu yaşıyoruz

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye’nin de üyesi olduğu Dünya Posta Birliğinin PTT’nin hizmet kalitesini tescillemesinin Türkiye açısından büyük bir öneme sahip olduğunu bildirdi. Gülten, “Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU tarafından yürütülen program kapsamında şirketimizin almaya hak kazandığı bu uluslararası hizmet kalite belgesi, sürekli gelişim sağlama ve çağın gerektirdiği dönüşümü uluslararası standartlarla bütünleşmiş bir şekilde yürütme anlayışımızın bir parçasıdır. Belgeyi almamızın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı
Gündem

Kayıtları ortaya çıktı! Özel Kuvvetler orayı tuttu, hainler bakın ne yaptı

Cuma Biliki kod adlı teröristin katliam öncesi 80 teröristle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre hapishane olarak kullanıla..
Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz
Gündem

Ortaklık çöküyor: Demirtaş'a terörist diyenle görüşmeyiz

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara operasyonu sonrası başta Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti'den yapılan açıklamal..
Mete Yarar'dan can alıcı soru: ETA ve IRA silah bıraktı biz ne yaptık?
Gündem

Mete Yarar'dan can alıcı soru: ETA ve IRA silah bıraktı biz ne yaptık?

Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar katıldığı canlı yayında, Türkiye'de toplumun terör nedeniyle ayağa kalkmadığını ETA ve IRA'nın toplumlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay