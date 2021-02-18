PTT AŞ’ye “A seviye” uluslararası kalite belgesi

PTT AŞ’nin posta hizmetlerinin modernleşmesine yönelik kararları alması ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla tedbirleri başarılı bir şekilde uygulaması, en üst kalite hizmet sertifikasının alınmasını sağladı.

Belgeyi almanın gururunu yaşıyoruz

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye’nin de üyesi olduğu Dünya Posta Birliğinin PTT’nin hizmet kalitesini tescillemesinin Türkiye açısından büyük bir öneme sahip olduğunu bildirdi. Gülten, “Sektörel olarak küresel düzeyde en üst kuruluş olan UPU tarafından yürütülen program kapsamında şirketimizin almaya hak kazandığı bu uluslararası hizmet kalite belgesi, sürekli gelişim sağlama ve çağın gerektirdiği dönüşümü uluslararası standartlarla bütünleşmiş bir şekilde yürütme anlayışımızın bir parçasıdır. Belgeyi almamızın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.