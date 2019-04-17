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PSG üçüncü kez şampiyonluk vizesi alamadı

- Deplasmanda Nantes'a 3-2 mağlup olan Paris Saint-Germain, şampiyonluk vizesini sonraki maça bıraktı

17 Nisan 2019 Çarşamba 22:18
PSG üçüncü kez şampiyonluk vizesi alamadı


ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nantes'a 3-2 yenildi.

Ligde 28. hafta erteleme maçında lider PSG, Beaujoire Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Nantes'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip PSG, 19. dakikada Dani Alves'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Nantes, 22. ve 52. dakikalarda Diego Carlos, 44. dakikada Abdul Majeed Waris'in ağları sarsmasıyla 3-1 öne geçti.

PSG'de Layvin Kurzawa'nın yerine 74. dakikada oyuna giren 20 yaşındaki Türk oyuncu Metehan Güçlü, 89. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirmesine rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi ve Nantes, mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Ligde son maçlarında Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak ve Lille'e 5-1 kaybederek zirveyi garantileme şansını iki kez kaçıran PSG, bu karşılaşmada yaşadığı mağlubiyetle üçüncü kez şampiyonluk vizesini alamadı. 81 puanla liderliğini sürdüren Paris ekibi, pazar günü konuk edeceği Monaco'yu yenmesi halinde son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaşacak.

Nantes ise bu galibiyetle puanını 37'ye çıkararak 14. sıraya yükseldi.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 22:18
  1. Fransa 1.Futbol Ligi
  2. Nantes
  3. Paris Saint-Germain
  4. şampiyon

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