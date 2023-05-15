Provokatörler boş durmadı!

HABER MERKEZİ

İşte seçime gölge düşürmeye yönelik yalan ve dezenformasyon denemelerinden bazıları:

BAŞKAN ERDOĞAN’A ‘TOKAT’ İFTİRASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ile şakalaştığı görüntüleri çarpıtan zillet bileşenleri ve paralı trolleri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı” şeklinde çok kirli bir manipülasyona imza attı.

‘MÜHÜRSÜZ TORBA’ YALANI

Terör örgütü PKK’nın propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerde,

“Van Kalecik Atatürk Ortaokulu’nda ağzı mühürsüz pusula torbaları var” iftirası atılarak, kamuoyu manipüle edilmeye çalışıldı. Gerçekte ise, genelge ve kanun gereği ‘kese’ diye tabir edilen mühür ve kaşelerin olduğu torba, mühürlü olmak zorundadır. Ancak, bu keselerin konduğu büyük torbalarda ise mühür olması gerekmemektedir. Görüntülerdeki torbaların, keselerin olduğu büyük torbalar olduğu açıkça görülüyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘KOL KIRILDI’ İFTİRASI BAYAT ÇIKTI

Sosyal medyada yapılan dezenformasyona yönelik paylaşımlarda, “Edirne’de bir genç oy kullanırken elini kırdı” iddiası ortaya atılırken, iddiaya konu fotoğrafın 10 yıl önce farklı mecralarda farklı kişiler tarafından defalarca paylaşıldığı ortaya çıktı.

İKİNCİ TUR BELGESİNİÇARPITTILAR

Yine, “17 yaşında oy kullanma hakkı olmayan bir kişinin seçmen kağıdı olduğu tespit edildi” iddiasının asılsız olduğu, iddiaya konu belgenin, seçimin 2. tura kalması halinde 18 yaşına girecek bir seçmen için düzenlenen ‘Seçmen Bilgi Kağıdı’ olduğu belirlendi.

POLİS YİNE HEDEFTEYDİ

Sandık kurulu başkanı ile üyelerinin ihbarı olmadan oy verme işleminin yapıldığı yere giremeyen görevli polisler hakkında, “Polisler müşahitleri sınıflardan çıkarıyor” iftirası atıldı.

YALANLARI ELLERİNDE PATLADI

Yine seçimi yaftalamaya yönelik paylaşımlarda, “Bin kişi bilgisi dışında sandık kurulu üyesi olarak yazıldı, oy kullanamadı” iftirası atılırken, gerçekte YSK’nın, sandık başında görev yapacak herkese bilgilendirme mesajı gönderdiği ve mesajda, sandık başında görev alacak kişilerin hangi sandıkta görevli olacağının belirtildiği kaydedildi.