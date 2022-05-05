Provokasyon büyük! O grup Ümit Özdağ'a destek için bakanlık binasına gideceğini duyurdu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yarın saat 11:00'da İçişleri Bakanlığı binası önünde olacağını açıklamasından sonra paylaşımda bulunan "Ataman Kardeşliği" adlı vandal grup, Özdağ'a destek için İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceklerini duyurdu.

Snapchat üzerinden mesaj yayınlayan grup, taşkınlık çıkartmayacaklarını iddia ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu haddi aşan hakaretlerle hedef aldı:

Polis kardeşlerimize karşı hiçbir kırıcı davranışta bulunmayın, onlar bizim kardeşlerimiz. Tepkimiz, o makamı işgal ederek Türk düşmanlığı yapan soysuzadır.

"Ataman Kardeşliği" adlı grup, bir süre önce sokakta yakaladıkları bir Afgan vatandaşını darbetmiş, "Afganlar ile diğer tüm mültecilere karşı olan saldırılarımız devam edecektir." açıklaması yapmıştı.