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Protez göz sonrası dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.

23 Nisan 2019 Salı 12:22
Protez göz sonrası dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Barış Yeniad, protez göz sonrası bakımda dikkat edilecek noktalar konusunda uyardı.


Protez gözün günümüzde görme yetisini kaybetmiş tüm gözlerde kozmetik amaçlı olarak uygulanan en etkili yöntemlerden birisi olduğunu dile getiren Doç.Dr.Barış Yeniad, “Protez takan kişiler aynı sağlam göz gibi bunun bakımına önem göstermelidir. Protez göz takan kişiler protezlerini her gün takıp çıkarmasa da bakımını her gün yapmalıdırlar. Canlı bir göz olmadığı için protez göz üzerinde yeterli düzeyde gözyaşı bulunmamaktadır, bu sebeple protezin yüzeyi kurur ve kişi gözünü açıp kapadığında batma hissi duyar. Bunun önlenmesi için düzenli olarak farklı özelliklerde gözyaşı damla ve merhemleri kullanmalıdır. Düzenli kullanılan damlalarla protez göz yüzeyi nemli tutulur ve göz kapağının açılıp kapanması daha rahat olur” dedi.


Protez gözün canlı göze göre daha kolay mikrop kapabildiğini anlatan Doç.Dr.Barış Yeniad, “Bu nedenle protez takılan tarafta çapaklanma olması, sabah kalkıldığında göz kapaklarının yapışması infeksiyon varlığına işaret eder. Bu durumda antibiyotikli damlalar kullanılmalıdır. Çapaklanmanın azalması ile birlikte antibiyotik bırakılır ve gözyaşı damlalarına devam edilir. Protez göz ömür boyu kullanılabilmesine rağmen, 6 ayda bir protez merkezi ve göz doktoru tarafından kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu sayede yuvada olan değişiklikler, farklı nedenlerle ile oluşabilen erimeler ortaya çıkarılır. Protezde uygunsuzluk olduğu düşünülür ise protez değişimine gidilir. Zaman içinde protezin parlaklığının kaybolması, üzerinde birikintiler nedeni ile protez bakımı protez merkezi tarafından yapılmalıdır. Protez yuvasında oluşan değişiklikler nedeni ile protezin yeni bir protez ile değişitirilme süresi 45 yıldır. Eğer yuvada herhangi bir önemli değişiklik yoksa, kişi protez uygunluğundan memnunsa aynı protez yıllarca kullanılabilir” diye konuştu.


Protez gözün gözünü kaybetmiş kişilerde özgüvenin kazanılmasında en etkili yöntem olduğunu ifade eden Doç.Dr.Barış Yeniad, “Protez göz takılan kişiler sadece ameliyat ve protez yapım süresinde değil tüm hayatı boyunca protezin bakımına önem göstermelidir. Bu şekilde diğer gözünden ayırt edilemeyecek kadar güzel protez gözler ile hayata bağlanmak çok daha kolay olmaktadır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:22
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