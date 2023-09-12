Prostatlı ihtiyar, bezli kokona! İdrarını tutamamaktan başka hiçbir ortak noktaları yok! İşte bunlar hep Halktv izlemekten, Sözcü okumaktan kaynaklanıyor

Akşam gazetesi yazarı Taceddin Kutay, başörtülü ve çarşaflı hanımlara karşı son zamanlarda bir hayli artan laikçi saldırıları köşesine taşıdı. "Prostat muayenesinden çıkan son Kemalist ne diye soluğu mütesettirlere hakaret ederken aldı? Nicedir hazırladıkları ve hazırlandıkları, seçim kazanmaları halinde ağızlarından salyalar saçarak sahneye koyacakları şey bu sadece. Prostatlılar, bezli kokonalar, kademhaneye kadar idrarlarını tutamayanlar haliyle kendilerini bir sonraki seçime kadar tutamadılar" ifadelerini kullanan Kutay, yazısında şunları kaydetti:

"Zihni, Sezgin Tanrıkulu ile Ümit Özdağ arasına sıkışmış muhalefetimizin, elde ettiği seçim başarısızlığı akabinde toplumsal gerilimi yükseltecek hamlelere tevessül ediyor olması, seçim öncesi ortaya attığımız iddiaları tasdik ediyor.

Çok şükür kazanamadılar, kazanamayacaklar da. Velakin kazansalardı ne olurdu sorusunun cevabı açıktır. Toplumun birbiriyle asla uzlaşmaz sinir merkezlerini eş zamanlı tahrik edecek, kapanmayacak toplumsal yaralar açılmasına vesile olacaklardı.

Gün yok ki, bir toplu taşıma aracında, hastanede, postanede, kamusal alanın herhangi bir köşesinde kontrolden çıkmış laik öfkenin sivil saldırılarını görmeyelim. Bunların organize saldırılar olduğunu düşünmek oldukça zor; zira saldırganlar organize edilmeye müsait tipler değil. Peki nereden sökün etti bu, idrarını tutamamaktan başka hiçbir ortak noktası olmayanların neredeyse eşzamanlı saldırıları? Prostat muayenesinden çıkan son Kemalist ne diye soluğu mütesettirlere hakaret ederken aldı? Nicedir hazırladıkları ve hazırlandıkları, seçim kazanmaları halinde ağızlarından salyalar saçarak sahneye koyacakları şey bu sadece. Prostatlılar, bezli kokonalar, kademhaneye kadar idrarlarını tutamayanlar haliyle kendilerini bir sonraki seçime kadar tutamadılar. Çok saldıraları geldi, saldırdılar.

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Bu bir kollektif nevroz halidir. Akabinde yaşanan patlamalar, dosis letalis derecede Halktv izlemekten, Sözcü okumaktan kaynaklanıyor. Bir başka yerde, bir başka kimlikte, başka başka kimselere karşıymış zannediyorlar kendilerini.

En ihtiyaç duydukları şeyi öneriyorum dostlarıma. Yetime kaftan giydirir gibi aşağılayın bunları diyorum. Zaten aşağılık oldukları için deftere zünub yazılmaz, merak etmeyin. En fazla, alçağa alçak demeyecek kadar nazenin birkaç beyefendinin (onların da nadirattan olduğu günleri yaşıyoruz ya. Her neyse) sitemkar bakışlarına maruz kalırsınız. Yine de aşağılamanın, cehaletlerini, sonradan görmeliklerini, görgüsüzlüklerini, hem kel hem fodul olduklarını, özenti yamanmacılıklarını yüzlerine yüzlerine vurunca elde edeceğiniz fezailin verdiği hazza mani değildir.

Hakk rızası için argüman üretmeyin, bir dava savunur gibi savunmayın. Hak kelam insaf sahibi kulağa işittirilir. Aşağılayın ve geçin.

Benim de bu işten anladığım bu."