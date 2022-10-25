Promosyon almak helal mi? Mustafa Karataş'tan milyonlarca emekliyi şok edecek sözler

ÜLKE TV ekranlarında konuşan Prof. Dr. Mustafa Karataş çok merak edilen, ''Bankaların verdiği promosyon parası ile borç ödenebilir mi?'' sorusunu cevapladı. Karataş, ''Bankadan promosyon almayacaksın. Eğer alıyorsan bakmakla yükümlü olmadığın kimselere, muhtaç olana vereceksin.'' ifadelerini kullandı.

Bankanın karşılıksız para vermeyeceğini dile getiren Karataş, ''Paranı yatırma bakalım versin hediye. Yatırmana para veriyor mu? Vermiyor. O paradan yararlandığı için sana faiz veriyor. Ve faiz yarışına girişildi şimdi. Ve ısrarla promosyon çoğaldığı için tatlı geliyor. Hacısı, hocası, emeklisi koşuyor'' dedi.

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