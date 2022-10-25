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Ekonomi Promosyon almak helal mi? Mustafa Karataş'tan milyonlarca emekliyi şok edecek sözler
Ekonomi

Promosyon almak helal mi? Mustafa Karataş'tan milyonlarca emekliyi şok edecek sözler

Prof. Dr. Mustafa Karataş, son dönemde bankalar tarafından milyonlarca emekliye verilen promosyonlar hakkında uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 07:39:00 -
Promosyon almak helal mi? Mustafa Karataş'tan milyonlarca emekliyi şok edecek sözler

ÜLKE TV ekranlarında konuşan Prof. Dr. Mustafa Karataş çok merak edilen, ''Bankaların verdiği promosyon parası ile borç ödenebilir mi?'' sorusunu cevapladı. Karataş, ''Bankadan promosyon almayacaksın. Eğer alıyorsan bakmakla yükümlü olmadığın kimselere, muhtaç olana vereceksin.'' ifadelerini kullandı.

Bankanın karşılıksız para vermeyeceğini dile getiren Karataş, ''Paranı yatırma bakalım versin hediye. Yatırmana para veriyor mu? Vermiyor. O paradan yararlandığı için sana faiz veriyor. Ve faiz yarışına girişildi şimdi. Ve ısrarla promosyon çoğaldığı için tatlı geliyor. Hacısı, hocası, emeklisi koşuyor'' dedi.

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Yorumlar

Yozqatli

Acayip birisin evliyamunkiri

Murat ben

Kendi Emekli maaşını kim ödüyor? Madem öyle Faizi yasaklayın.
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