PROMEXPO, bu yıl da rekor ziyaretçi sayısına ulaştı Promosyon sektörünü buluşturan PROMEXPO, birçok yabancı katılımcıyı ağırladı.

Promosyon sektörünün heyecanla beklediği PROMEXPO’da, 200’ü aşkın üretici ve ithalatçı firma binlerce ürününü görücüye çıkardı ve 20 binin üzerinde sektör profesyoneli ağırlandı. Türkiye pazarında 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü, kendileri için özel hazırlanan B2B alanında yeni iş fırsatları yakaladı. İş bağlantıları sayesinde dünya pazarlarına entegre olma yolunda önemli adımlar atan promosyon sektörü, ticaret hacmini 5 kat artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Promosyon sektörünün uluslararası nitelikteki tek buluşma platformu niteliğinde olan PROMEXPO 2019, bu yıl aralarında Bulgaristan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Romanya, İtalya, Almanya, Hindistan ve Rusya’nın da bulunduğu ülkelerden profesyonel alıcıları ağırladı.

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