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PROMEXPO, bu yıl da rekor ziyaretçi sayısına ulaştı

Promosyon sektörünü buluşturan PROMEXPO, birçok yabancı katılımcıyı ağırladı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:59
PROMEXPO, bu yıl da rekor ziyaretçi sayısına ulaştı

Promosyon sektörünün heyecanla beklediği PROMEXPO’da, 200’ü aşkın üretici ve ithalatçı firma binlerce ürününü görücüye çıkardı ve 20 binin üzerinde sektör profesyoneli ağırlandı.

Türkiye pazarında 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü, kendileri için özel hazırlanan B2B alanında yeni iş fırsatları yakaladı. İş bağlantıları sayesinde dünya pazarlarına entegre olma yolunda önemli adımlar atan promosyon sektörü, ticaret hacmini 5 kat artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Promosyon sektörünün uluslararası nitelikteki tek buluşma platformu niteliğinde olan PROMEXPO 2019, bu yıl aralarında Bulgaristan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya, Romanya, İtalya, Almanya, Hindistan ve Rusya’nın da bulunduğu ülkelerden profesyonel alıcıları ağırladı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:59
  1. Promosyon sektörü
  2. PROMEXPO
  3. B2B
  4. Bulgaristan
  5. Mısır
  6. Birleşik Arap Emirlikleri
  7. Polonya
  8. Romanya
  9. İtalya
  10. Almanya
  11. Hindistan
  12. Rusya
  13. PROMEXPO 2019

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