Projeleri tek tek durduran İmamoğlu'na AK Parti'den sert cevap

AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve partisinin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü. Göksu, İBB'nin 350 şantiyeyi kapatıp, 114 projeyi durdurduğunu söyledi. Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Partili belediyelerdeki projeleri özellikle durdurduğuna dikkat çekti. Göksu, "Bahçelievler'de engelli asansörünü bile durdurdular" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuşan AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve partisinin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu sert ifadeler kullandı. İBB yönetimini topa tutan Göksu, durdurulan projeleri tek tek açıkladı. Göksu, projelerin genelinin AK Parti belediyelerinin bulunduğu ilçelerde olduğunu vurguladı, "Partizanlık yapmayacaklar ya..." dedi. Göksu, Bahçelievler'de engelli asansörü yapımının bile İBB tarafından durdurulduğunu açıkladı.

İBB'yi topa tuttu

İBB Meclis'inde kürsüye çıkan Göksu, "Şimdi burayı iyi dinleyin bakın. İstanbul ile ilgili bir adım, bir metre bir şey yapmadığınız gibi, devam eden 350 şantiyeyi durdurdunuz. 10 milyarlık projeleri durdurdunuz. İlçe, ilçe listesi. Ne hikmet ise hepsi de AK Partili ilçeler, partizanlık yapmayacaklar ya. 114 tane projeyi durdurdunuz. Durdurdukları projeler arasında ne var biliyor musunuz? Bahçelievler'de engelli asansörünü bile durdurmuşlar. Bu projeler içinde neler var, kültür merkezleri, pazar yerleri, yeraltı otoparkları, bunları durdurdunuz." dedi.

"Zihniyet aynı arkadaşlar"

Harcanan paraların israf edildiğini ifade eden Göksu, sözlerini şu sert ifadelerle sürdürdü:

"Ya bunlar milli servet. Bir kısmı başlamış, bir kısmı ise başlamak üzere... Şimdi Levazım'dan geçecek tünel durdurulmuş. Yaklaşık 200 küsür milyon lira harcanmış. Yahu bunu durdurmak... Tünel için söylemişlerdi ya, bunu patates deposu mu yapalım, zihniyet aynı arkadaşlar. Bunlar kamunun parası, siz kendi önceliklerinizi belirlemek içim kamunun parasını durduruyorusunuz."