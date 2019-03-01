'Projeler geliştiren rakipler isterdim'

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK/ANKARA

Seçim çalışmalarında son durum hakkında bilgiler veren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki; “Yaklaşık 40-50 gündür meydanlardayız. Her gün altı-yedi noktada büyük gruplar halinde toplantılar yapıyoruz. Herşey çok şükür gayet iyi gidiyor. Biz, projelerimizi anlattıkça karşılık bulduğunu ve ivmemizin sürekli yukarıya çıktığını görüyorum. Bundan da son derece mutluyum. Ömrüm belediyecilikle geçti. Dersimize iyi çalıştık. Özellikle kararsız seçmen kesiminde müthiş bir yöneliş başladı. Bundan dolayı da moralliyiz. Keyifli bir şekilde anlatarak geziyoruz.” dedi.

"Popülizm üzerinden oy devşirme dönemi bitti"

“Bir başka durum da, iki tane rakibimiz olmasına rağmen hiçbirinin de bir proje ortaya koyamamış olması” diyen Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında ben karşımda projeleri olan rakipleri tercih ederdim. CHP’nin adayı üç dönemdir milletin önüne çıkıyor ama şu ana kadar bir tek proje ortaya koyamadığı gibi bizim gibi 5 yıl içinde yapacaklarını yazıp altına imza atamadı. O alışmış; eski popülizm üzerinden bir oy devşireceğini sanıyordu. Şimdi onu göremeyince şaşırdı. Projesiz rakip görünüşte iyidir, ancak ben bunu istemiyorum ki. Kendime güveniyorum. Yazdıklarıma, projelerime ve ekibime de güvendiğim için ortaya koyduğum projelerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Keşke işi bilen birkaç kişi olsaydı da bu konuda biz, projeleri konuşsaydık. Projeleri konuşacak ortada bir rakip yok. Rakibi bu konuda sıkıştırdığın zaman telaşa düşüp aklına gelen herşeyi vadetmeye başlıyor. Yanıldıklarını 31 Mart’ta görecekler”

"CHP’li Mansur Yavaş ve HDP ile ilişkisi"

‘HDP’liler Yavaş’ı destekliyor’ dediği için Mansur Yavaş’ın kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattığımız Mehmet Özhaseki; “Biraz da psikolojileri bozuldu. Önce öndeyiz diye sevinirlerken gelen anketlerde geride kaldıklarını ve aşağıya düştüklerini gördüler. Moralleri müthiş bozuldu. Benim için suç duyurusunda bulunmuş. Bunu, bizim strateji ekibi duyunca güldüler ve teşekkür ettiler. Sebebi ise, bizim anlatmak istediğimiz ve savcılığa götürüp belgeler vermek istediğimiz konu buydu zaten. İddiamız şu; görünür şekilde CHP-İYİ Parti İttifakı var. Ancak Ankara’daki milliyetçi-muhafazakar seçmeni güya ürkütmemek adına da gizledikleri ortakları var. Ortakları da PKK’nın siyasi uzantısı. O siyasi uzantı kendini çok açık belli ediyor. Ahmet Türk diyor ki; Kemal Kılıçdaroğlu beni davet etti, görüştük yerel seçimlerde ittifak kararı aldık. Sezai Temelli diyor ki; Biz Kürdistan’da kazanacağız, Batı’da da kaybettireceğiz. Herhalde Batı derken Avrupa’yı kastetmiyor. Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i kastediyor. İşte biz de kimseye göstermek istemedikleri ortaklarının PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunu şimdi bütün delilleriyle, somut örnekleriyle götürüp savcılığa vereceğiz. Bize bu fırsatı verdiği için Mansur Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

"Belediyecilik geçmişim ihaleleri canlı yayınladım"

“Benim belediyecilik geçmişim var. İhaleleri canlı yayınlarım,herkes görür. Bütçemiz milletimizin bütçesi. Kimseden saklamaya gerek yok. Orada bir bütçe var. Tertemiz helal bir bütçe. Nereye harcandığını bilmek milletin hakkı. İdare eden belediye başkanıdır. Ankara için ticaret, sanayi, turizm, tarım, sağlık ve üniversite şehri gibi birçok sıfat kullanılabilecek ve Ankara’yı bu alanlarda bir numara yapmayı hedefliyoruz.”

"Belediye çalışanları mesai arkadaşımdır"

CHP Milletvekili Gamze Taşçıer’in ‘Belediyeye 20 bin değil, daha fazla işçi alacağız’ sözlerini değerlendiren Özhaseki; “Çalışan, ekmeğinin peşinde olan 30 bine yakın işçi ve memur arkadaşımız var. Bunlar benim personelim, kardeşim, mesai arkadaşlarım. Ben onlarla çalışmaya devam edeceğim. Hiç kimseyi işinden etmeyeceğim. Zaten 21 yıllık belediyecilik hayatımda hiç kimse ‘Haseki Başkan beni ekmeğimden etti’ diyemez. Benim asıl yapacağım iş, Ankara’daki ticareti, sanayiyi, turizmi, spor ve kültürel alanda yapacağımız yatırımlarla bu konudaki ekonomiyi genişlettiğimiz zaman, emin olun Ankara’da binlerce insan iş bulacak. Bunu örneklerini daha önce yaptık. Belediye Başkanı ticaretin önünü açar, sanayinin gelişmesine ön ayak olur. Yoksa işe adam doldurayım diye bir mantıkla çıkarsanız sizde onun altında ezilirsiniz ve hizmet olmaz. Bu en büyük tehlike” dedi.

"UEFA standartlarında stat, başkente çok yakışacak"

Spor alanında da önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten Özhaseki; “Ankaragücü’nün dışarıya gitmesine gerek kalmadı. Eryaman Stadyumu’ndaki ihtilafı giderdik. Ankara’da UEFA standartlarında stat yok. Ankara’da 20 senedir milli maç oynanmadı. Ankara’ya 55 bin kişilik UEFA standartlarında stat yapacağız. Cumhurbaşkanımızla da bunu paylaştım. Onun da çok hoşuna gitti. ‘Ankara böyle bir stadı hak ediyor. Bir an önce işe başlayalım’ dedi.” diye konuştu.

Ankara bir numara olacak

Yapılacak projeleri 11 başlıkta belirlediklerini ifade eden Özhaseki, projelerin tamamının ‘insan odaklı’ olduğunu belirterek; “Ankara’ya, inşa temelli vaatlerden ziyade çevreci, yeşil ve sosyal projeleri ana hatlarıyla belirledik. Her şehrin kendine özgün özellikleri var. Kopyacılıktan uzak projeler hazırladık. 10 yerde millet bahçesi yapacağız. Benim projelerim insana dokunuyor. Kültür, sanat, ulaşımda kesintisiz akım, ekonomimize katkı, Ankara’mıza nefes aldıracak planlarımız var” dedi.

