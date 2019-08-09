Proje ödülleri sahiplerini buldu

“Bu Yaz Camideyim” Projesi’nin Ödül Töreni’ne katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim ederek, kurban bayramı öncesi tüm çocukların birbirleri için dua etmesini istedi.

Gelecek nesillerin camiyi sadece bir ibadethane olarak görmemesini, camilerin bir buluşma, tanışma ve kaynaşma yeri olarak görmesi amacıyla başlatılan “Bu Yaz Camideyim” Projesi’nin ödülleri sahiplerini buldu. Kepez Belediyesi, Antalya İl Müftülüğü ve Genç MÜSİAD Antalya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen “Bu Yaz Camideyim” Projesi’nin Ödül Töreni, Kepez Belediyesi’nin Osmanlı mimarisinde inşa ettiği Çelebi Sultan Mehmed Camii’nde gerçekleştirildi. Projenin ödül törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Genç MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ebubekir Yıldız, öğrenci ve veliler katıldı.

Tütüncü’den çocuklara gezi hediyesi

“Bu Yaz Camideyim” Projesi’nin Ödül Töreni’nde bir konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, projeye katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. Kepez Belediyesi olarak çocuklara yönelik her projeye katkı koyduklarını belirten Başkan Tütüncü, “Bu Yaz Camideyim” Projesi’ni de gönülden desteklediklerini söyledi. Tütüncü, “Bizler istedik ki, camilere gelen minik dostlarımız Kur’an-ı Kerim öğrenmenin yanında,çok büyük güzellikler barındıran kentimizin turistik yerlerini de gezebilsinler istedik. Bunun için projeye katılan öğrencilerimiz için birçok gezi düzenledik. Gezilere katılamayan öğrencilerimiz için de bayram sonrasında ek geziler düzenleyeceğiz” dedi.

Çocuklardan dua sözü

Arife gününde oruç tutmanın, bayramlarda yapılan duaların önemine işaret eden Tütüncü, birbirlerine dua etmeleri konusunda da çocuklardan söz aldı. Güzel düşünceler için dua edilmesi gerektiğini belirten Tütüncü, “Bayramdan bir gün önce birbirimize dua edelim olur mu? O gün yatsı namazına gidelim, birbirimiz için, başarılı olmamız, güzel ülkemiz için duada buluşalım. Arife günü yatsı namazı sonrası hepimiz birbirimiz için dua edeceğiz söz mü? Hepinizi çok seviyorum” diyerek, çocuklardan dua sözü aldı.

Çocuklara bol bol hediye

Antalya İl Müftüsü Osman Artan ve proje öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim okumasının ardından ilçelerde ilk üçe giren öğrencilerin hediyeleri takdim edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesinde dereceye giren öğrencilere bisiklet ve satranç takımı hediye etti.Genç MÜSİAD’ın Türkiye genelinde hayata geçirdiği proje Antalya’da ilk kez geçtiğimiz yıl Kepez Alanyalılar Camisinde gerçekleştirildi.