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Proje Hazırlama, Yazma ve Yürütme İlgili Eğitici Eğitimi

Ge Faaliyetleri Kapasite Geliştirme Projesi desteği aldı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:07
Proje Hazırlama, Yazma ve Yürütme İlgili Eğitici Eğitimi

Ge Faaliyetleri Kapasite Geliştirme Projesi desteği aldı. Destekle birlikte ulusal ve uluslararası çağrılara yönelik proje hazırlama, yazma ve yürütme ile ilgili eğitici eğitimi ihtiyacı kapsamında20 Ar-Ge çalışanı ve bilim insanına verilecek ve iki gün sürecek eğitici eğitimi bugün başladı


Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na yapılan başvuru sonucu İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘Sağlık Hizmetlerinde Ar-Ge Faaliyetleri Kapasite Geliştirme Projesi’ desteği aldığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, destekle birlikte ulusal ve uluslararası çağrılara yönelik proje hazırlama, yazma ve yürütme ile ilgili eğitici eğitimi ihtiyacı doğduğunu belirtti.


Hülür, “Antalya Sağlık Müdürlüğü, SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesinden 20 Ar-Ge çalışanı ve bilim insanına verilecek ve iki gün sürecek eğitici eğitimi bugün başladı. Kalkınmada önemli faktörlerden biri olan bilim ve teknolojide ilerleme, dünyadaki güç dengelerini de belirlemektedir. Bilim ve teknoloji çalışmalarına ve bunun en önemli girdisi olan Ar-Ge faaliyetlerine daha çok yatırım yapan ülkeler, bugün dünyada daha fazla söz sahibi olmaktadır. Ülkelerin Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içerisindeki payı, gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan temel ölçütlerden birisidir. 2023 yılında Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve belirlenen ulusal hedeflere ulaşılabilmesi için daha yoğun Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmesi bir zorunluluktur” dedi.


Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ölçmede kullanılan göstergeler içerisinde sağlık göstergelerinin de önemli bir gösterge olarak gösterildiğini dile getiren Hülür, gelişmiş ülkelerde sağlık alanında Ar-Ge faaliyetlerinin, toplam Ar-Ge faaliyetleri içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.



“Dışa bağımlılığı azaltacak”


İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür sözlerini şöyle noktaladı:


“2023’e kadar yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde 20’sinin, ilaç ihtiyacının ise yüzde 60’ının yerli üretimle karşılanması Sağlık Bakanlığı’nın hedefleri arasındadır. Hastanelerin her yıl yapacağı yeni Ar-Ge çalışmaları ile bölgeye AB fonlarından önemli bir miktarda para girecektir. Aynı zamanda sağlık alanında yapılan yeni çalışmalar, buluşlar ve teknolojik gelişmeler dışa bağımlılığı azaltacak ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilen katma değeri yüksek ürünler aracılığıyla ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınma sağlanacaktır”

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:07
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