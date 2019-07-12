Proje geliştir, 720 bin lira destek al!

Akit Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Krallık’taki (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri için yeni bir adım atıldı. Destek oranı yüzde 100 olan projeler, Kâtip Çelebi-Newton Fonu çerçevesinde yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında desteklenecek. Bütçe üst limitleri ise Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720 bin lira, Birleşik Krallık’tan başvuran araştırmacılar içinse 150 bin sterlin olarak belirlendi.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Birleşik Krallık’taki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacılar ile ‘proje ortağı’ olarak anlaşmaları gerektiği vurgulandı.

Yapılan çağrıya göre araştırmacılar; bilgi ve iletişim teknolojileri, makina imalat, robotik ve mekatronik sistem teknolojileri, fabrika otomasyon sistemleri, eklemeli (additive) imalat,makina tasarımı ve imalatı, akışkan gücü, dinamiği ve akışkan makinaları, geleneksel imalat teknolojileri, döküm teknolojileri, enerji, otomotiv, sağlık, tarım ve gıda, madencilik, ileri malzeme teknolojileri ve kimya alanlarında proje sunabilecekler. Açıklamaya göre destek programına Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer oluşturan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek. http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılacak başvuru için son tarih 9 Ağustos 2019 olarak belirlendi.