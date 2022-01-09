Proje arsızı hizmet hırsızı

AK Parti’nin 19 yıl boyunca yaptığı bütün icraatlarına çökmeye çalışan CHP zihniyeti bu uğurda çok kirli bir siyaset anlayışı uyguluyor. CHP yönetim kademesi, milletin yaşamını kolaylaştırmak için AK Parti tarafından hayata geçirilen prestij projelere yönelik kendilerinin fikriymiş gibi algı yürütüyor. Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması, Asgari ücretin enflasyon karşısında ezdirilmemesi, asrın projesi Marmaray ve İstanbul’da yürütülen ulaşım çalışmaları CHP’lilerin çökmeye çalıştığı hizmetler arasında. Proje arsızı CHP’lilerin sahiplendiği AK Parti icraatlarından bazıları şöyle:

TRT Payı AK Parti'nin

CHP’liler, elektrik faturalarındaki TRT payının Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2018 yılındaki tavsiyesi sonrası kaldırıldığını iddia ederken, gerçekte ise AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Kasım 2002’de açıklanan ‘Acil Eylem Planı’nda, “Elektrik fiyatlarının ucuzlatılmasına yönelik olarak elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılacaktır” ifadesi yer alıyordu. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun, 25 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Marmaray'ı bile...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 12 Mart 2019’ta hizmete giren Marmaray’ı eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in yaptığını savunurken, projenin temeli 9 Mayıs 2004’te düzenlenen törenle o dönem Başbakan olan Erdoğan tarafından atıldı. Marmaray projesinin ilk etabı 29 Ekim 2013’te hizmete alındı.

Emekli ikramiyesi

İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlanan ve yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan emekli ikramiyelerini CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun vaadi diye sahiplenirken, TBMM arşivleri ikramiyelerle ilgili ilk kanun teklifinin AK Parti’de Çalışma Bakanlığı yapan Faruk Çelik ve 7 arkadaşı tarafından 27 Şubat 2001 tarihinde verildiğini belgeliyor.

AK Partili Fatih Belediyesi, İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Fener-Balat’ta başlattığı rehabilitasyon çalışmalarında 350 binanın restorasyonunu tamamlarken, bölgede yalnızca 4 tarihi yapıyı restore edecek olan CHP’li İBB yönetimi, çalışmanın yapıldığı bölgeye pankart asarak projeye çökmeye çalıştı.

CHP’li İBB yönetiminin, “Kendimiz ürettik, kendimiz tasarladık” diyerek sahiplendiği Deniz Taksiler, ilk olarak 2008 yılında, AK Partili İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından törenle hizmete alındı.

Ekrem'in işi çökmek

CHP’li İmamoğlu tarafından ‘imara değil halka açıyoruz’ sözleriyle yürütülen ucuz algı operasyonuyla açılışı gerçekleştirilen Kemerburgaz Kent Ormanı, AK Parti tarafından tamamlandı. İmamoğlu döneminde İstanbul’da yeni başlanan bir metro hattı olmadığı halde, CHP’li yönetim İBB pankartları asarak aralarında Ulaştırma Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok projeyi kendilerinin yaptığı algısını oluşturmaya çalıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından yıkılıp yeniden yapılan AKM’nin önüne İBB bariyerleri koyarak projeyi sahiplenmeye çalışan İBB Başkanı, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, İBB’ye ait bankların üzerlerini Beylikdüzü Belediyesi çıkartmaları ile kaplayarak büyük bir emek hırsızlığına imza atmıştı.

Tek işi kurdele kesmek

3 yıllık görev süresi içerisinde İstanbul’u laylaylom belediyeciliğiyle tanıştıran İmamoğlu, CHP’li İBB Meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen AK Parti’nin temelini attığı ve bitirmek üzere olduğu Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni kendi yapmış gibi lanse ederek, açılışını Kılıçdaroğlu ve Akşener’in katılımıyla gerçekleştirdi. 2017’de temeli atılan Silivri KİPTAŞ 3. Etap konutları da o dönem “Güneşimizi kesmeyin”, “Rüzgârımızı engellemeyin” diyen CHP’liler tarafından engellenmek istenirken, İmamoğlu, tamamlanan konutların kura çekim törenine katılarak projeyi sahiplendi. İmamoğlu’nun hak sahiplerine anahtarlarını dağıttığı Bayrampaşa’daki 2 bin 270 konut ile fondaş medya tarafından “İBB’nin ilk öğrenci yurdu” diye lanse edilen Özel İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu binasının AK Parti döneminde tamamlandığı biliniyordu.