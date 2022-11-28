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Gündem Programında Hazreti Yusuf'a hakaret edilmesinden dolayı özür diledi! Serdar Tuncer: Yusuf bizi affetsin
Gündem

Programında Hazreti Yusuf'a hakaret edilmesinden dolayı özür diledi! Serdar Tuncer: Yusuf bizi affetsin

Kendisinin moderatörlüğündeki Youtube yayınında Hazreti Yusuf'a hakaret edilmesine gelen tepkilerden sonra kameralar karşısına geçen Serdar Tuncer, kamuoyundan özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 23:24:00 - 2022-11-28 23:29:05

 Yeniakit.com.tr 

Youtube yayınında Serdar Tuncer'e konuk olan bir kendini bilmez peygamberlere hakaret etti.

Yayın konuğu, "Peygamber kıssalarının büyük bir ekseriyetine baktığımızda, kendilerini ilahlaştırdıklarını görüyoruz. Mesela Yusuf Peygamberin cezalandırılmasının ana sebebi kendini ilahlaştırması, ilah görme sebebiyledir." dedi.

Gelen tepkilerden sonra kamera karşısına geçen Serdar Tuncer, yayın hatası yaptıklarını belirterek, kamuoyundan özür diledi.

Yayın akışındaki hızdan dolayı, hem yayın esnasında hem de montaj aşamasında ilgili videonun gözden kaçtığını ifade eden Tuncer, "Yusuf bizi affetsin. Allah bizi affetsin." dedi.

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