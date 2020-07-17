  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Program belli oldu... Ayasofya Camii'nde ilk namazı o isim kıldıracak

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz programı belli oldu. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 11:18:00 - 2020-07-17 11:54:35
Program belli oldu... Ayasofya Camii'nde ilk namazı o isim kıldıracak

Ayasofya’nın ibadete açılması için geri adım başladı.

Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz 24 Temmuz eda edilecek. Milyonlarca Müslüman'ın merakla beklediği haber son dakika olarak geldi.

TRT Haber'e göre; 24 Temmuz Cuma günü cami içinde 500 kişiyle, meydanda ise toplu olarak namaz kılınacak.

İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yasemin

Fetih suresi okudum ,dua ettim ama uzaktayım gelme imkanım yok, bir de bayanlarda yer ayırt edildimi? Anneler, çocukları ile geldiğinde,daha iyi İslamiyet'i yaşıyorlar, çocukları, gençleri Camiden uzaklaştıracak sözlere, davranışların bir cezası olmalı acilen lütfen.Cocuklari, gençleri CAMİYE çeken projere ödül verilmelidir.
  • Yanıtla

Yasemin

ECDADIMIZ ne şekilde Medreselerde eğitim alıyorsa bu sistemi araştırılmalı. çocuklarımız bu eğitimi almalı, Küçük yaşta FATİH SULTAN MEHMET HAN bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır, atalarımız gibi zeki olsunlar, Osmanlıca konuşulmaya başlansın
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı