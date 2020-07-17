Program belli oldu... Ayasofya Camii'nde ilk namazı o isim kıldıracak
Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz programı belli oldu. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.
Ayasofya’nın ibadete açılması için geri adım başladı.
Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz 24 Temmuz eda edilecek. Milyonlarca Müslüman'ın merakla beklediği haber son dakika olarak geldi.
TRT Haber'e göre; 24 Temmuz Cuma günü cami içinde 500 kişiyle, meydanda ise toplu olarak namaz kılınacak.
İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.