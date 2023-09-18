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Siyaset Profesör olmuş ama hukukun H’sini bilmiyor! Ümit Kocasakal’a tokat gibi cevap
Siyaset

Profesör olmuş ama hukukun H’sini bilmiyor! Ümit Kocasakal’a tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-09-18 13:45:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Var olmayan yetkiyle yeni Anayasa yapmak suçtur” diyerek beyin yakan CHP’li Ümit Kocasakal’ı yerin dibine soktu.

CHP’li Ümit Kocasakal, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuştu. Akılalmaz açıklamalarda bulunan Kocasakal, 1980 darbecilerinin hazırladığı Anayasa’nın yürürlükte kalması gerektiğini, maddelerinin uygulanması gerektiğini söyledi. Kocasakal, “Var olmayan yetkiyle yeni Anayasa yapmak suçtur” diyerek ağızları açık bıraktı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu Manşetlerin Dili’nde gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve hukuçu Ali İhsan Karahasanoğlu, Kocasakal’a adeta hukuk dersi verdi.

Hukuk profesörüyüm diye ortalıkta dolanan Kocasakal’a seslenen Karahasanoğlu şunları söyledi:

Hukuki olarak şu an mevcut Anayasa’da, Anayasa’yı değiştirme yetkisi var. Profesör olmuşsun ama hukukun H’sini bilmiyorsun. Bakın bunları tahkir etmek için, karşımdaki insanı küçümsemek için söylemiyorum. Asla böyle bir niyetim yok. Ama bu riyakarlıktır. Anayasa'da şu madde var mı; Nitelikli çoğunlukla 400 milletvekilini aştığınız zaman Anayasa'nın (değiştirilmez birkaç maddesi var o da darbecilerin oyunudur) değiştirilme yetkisi var mı? Var. O zaman Ümit Kocasakal, “Var olmayan yetkiye dayanarak Anayasa’yı değiştirmek suçtur” nasıl diyebiliyor?

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