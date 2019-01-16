Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

İsmail UĞUR / ANKARA- ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'de bir tek kürt öldürürseniz, sizi ekonomik olarak mahvederiz' açıklamasına tepkiler büyürken bir değerlendirme de Profesör Doktor Mete Gündoğan'dan geldi. Gündoğan Trump'ın açıklamalarına ilişkin Yeniakit.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Üretimin önemine dikkat çeken Gündoğan, dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerektiğini şöyle anlattı:

'İpin ucu onlarda'

"Trump; 'Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz' dedi. Nasıl mahvedeceksin? Çünkü ipin ucu onların elinde. Bu ipi istediğim gibi çekerim diyor. Siz, onların bizim üzerimizde operasyon yapmasına izin vermeye devam mı edeceksiniz?"

"Adam kağıt basıyor, 1 Centlik değeri olan kağıdı 100 Dolar alım gücündedir diye kabul ettiriyor. Bizim kabullerimizi değiştirmiş. Dolardan vazgeçtiğimiz zaman alışveriş yapamayız diye birşey yok ki. Altın üzerinden yapılabilir. Gümüş üzerinden veya başka değerli madenler üzerinden de yapılabilir. Mal karşılığı mal yani takas üzerinden yapılabilir. İran'a ambargo koydular da İranlılar açlıktan mı öldü? Adamlar altın üzerinden işlerini yürütmeye devam ediyorlar. İstediği zaman Dolar da buluyorlar. Uluslararası sistemi kimsenin taktığı falan yok. Kurtulan isteği kadar kurtulabiliyor. Rusya rezervlerindeki çeşitliliği arttırdı. Rusya'nın rezervleri içindeki en düşük olanı Dolar. Böyle bir mecburiyet yok ki. Biz kendimiz kabul ediyoruz ve bu kabullerimiz üzerine bir dünya oluşturuyoruz"

'Üreticimiz perişanken dışardan almamalıyız'

"Dünyadan bazı şeyleri alışveriş yapmayalım mı? Müsade edin de Türkiye Cumhuriyeti dünyadan domates almasın. Peynir, et almayalım. Baktığımız zaman aldığımız şeyler bunlar. Türkiye'de üretemeyeceğiniz ürünleri dışardan alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Çok rahatlıkla üretebileceğimiz ürünleri dışardan aldığımızda içerdeki üreticiği çökertiyoruz. Buna ne lüzum var? Bir yerden birisinin mal ya da hizmetini satın almak demek o kişiye iş vermektir. Kendi üreticin perişan dışardaki adam şapka fırlatıyor. Bunların hepsi yanlış kabullerdir. Bakın Trump bile kendi ülkesi için birçok kabulü yıkıyor"