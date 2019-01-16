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Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

Profesör Doktor Mete Gündoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehdidine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündoğan; "Dışa bağımlılıktan kurtulmadığımız sürece ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:56

İsmail UĞUR / ANKARA- ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'de bir tek kürt öldürürseniz, sizi ekonomik olarak mahvederiz' açıklamasına tepkiler büyürken bir değerlendirme de Profesör Doktor Mete Gündoğan'dan geldi. Gündoğan Trump'ın açıklamalarına ilişkin Yeniakit.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Üretimin önemine dikkat çeken Gündoğan, dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerektiğini şöyle anlattı:

'İpin ucu onlarda'

"Trump; 'Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz' dedi. Nasıl mahvedeceksin? Çünkü ipin ucu onların elinde. Bu ipi istediğim gibi çekerim diyor. Siz, onların bizim üzerimizde operasyon yapmasına izin vermeye devam mı edeceksiniz?"

"Adam kağıt basıyor, 1 Centlik değeri olan kağıdı 100 Dolar alım gücündedir diye kabul ettiriyor. Bizim kabullerimizi değiştirmiş. Dolardan vazgeçtiğimiz zaman alışveriş yapamayız diye birşey yok ki. Altın üzerinden yapılabilir. Gümüş üzerinden veya başka değerli madenler üzerinden de yapılabilir. Mal karşılığı mal yani takas üzerinden yapılabilir. İran'a ambargo koydular da İranlılar açlıktan mı öldü? Adamlar altın üzerinden işlerini yürütmeye devam ediyorlar. İstediği zaman Dolar da buluyorlar. Uluslararası sistemi kimsenin taktığı falan yok. Kurtulan isteği kadar kurtulabiliyor. Rusya rezervlerindeki çeşitliliği arttırdı. Rusya'nın rezervleri içindeki en düşük olanı Dolar. Böyle bir mecburiyet yok ki. Biz kendimiz kabul ediyoruz ve bu kabullerimiz üzerine bir dünya oluşturuyoruz"

'Üreticimiz perişanken dışardan almamalıyız'

"Dünyadan bazı şeyleri alışveriş yapmayalım mı? Müsade edin de Türkiye Cumhuriyeti dünyadan domates almasın. Peynir, et almayalım. Baktığımız zaman aldığımız şeyler bunlar. Türkiye'de üretemeyeceğiniz ürünleri dışardan alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Çok rahatlıkla üretebileceğimiz ürünleri dışardan aldığımızda içerdeki üreticiği çökertiyoruz. Buna ne lüzum var? Bir yerden birisinin mal ya da hizmetini satın almak demek o kişiye iş vermektir. Kendi üreticin perişan dışardaki adam şapka fırlatıyor. Bunların hepsi yanlış kabullerdir. Bakın Trump bile kendi ülkesi için birçok kabulü yıkıyor"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:56
  1. Profesör Doktor Mete Gündoğan
  2. Donald Trump
  3. trump tehdit

YORUM YAZ

  • HarunHarun17 dk önce
    Bunlari yapabilmemiz icin once icimizdeki isbirlikcilerden kurtulmamiz lazim 15 temmuzda kafalarina siksaydik bu is daha kolay olurdu adamlar kara paralari cuvallayip goturdu zaten kazandiklarinida hep vergiden kaciriyorlardi gumruklerimiz sogan filesi gibi cuvalla para kaciriliyor...fetoculer avrupada her yere dukkan aciyorlar devlet uyuyor....kontrolleri siklastirin kaynagi belli olmayan paraya el koyun hepsini bizmi ogretecegiz
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu40 dk önce
    çok doğru söylemiş dışa bağımlılıktan bir an önce kurtulmalıyız ve hemen manevi ilimle ve fen ilimleriyle çok iyi bir nesil yetiştirmeliyiz biz çocuğumuzun dünyası için çektiğimiz zorlukların 100de birini acaba manevi hayatı için çekiyormuyuz ona bakmalı her ikisinide geleceğimiz olan çocuklarımıza öğretirsek geleceğimiz olan dünyayıda AHİRET HAYATIMIZIDA KURTARMIŞ OLURUZdüşen fırsatları insanların alehine değil LEHİNE ÇEVİRMELİYİZ FIRSATÇI OLMAMALYIZ.
  • CankurtaranCankurtaran41 dk önce
    Evet tüketen Türkiye den üreten Türkiye geçmeden olmaz. Üretmenin gücünü bu ikdidara kimse anlatamadı işin en garip yanı ikdidarda hiç anlamak istemedi.
  • yusuf toygunyusuf toygun44 dk önce
    naptın hocam seksen milyonun büyüsünü bozmaya çalışıyorsun. ne güzel sorunu başka yerlerde arıyorduk oldu mu şimdi :(
  • HaticeHatice45 dk önce
    Yorumcu arkadasa bende katiliyorum eger oyle olmasa icerdeki tuccar ulkesindeki tuketicileri boguyor daha once yasadik yalniz bazi zorunlu gidalarin ihracatina sinir getirilmeli o zamanda zaten dogal felaketlerden dolayi zarar goren meyve sebze azaliyor birde ihracat olunca bizlerde meyva ve sebzelerin iyisini degil kalmis porsumusleri yiyiyoruz bazi marketler belirli gunler ucuzluk yapiyor bozulmus urunlere ucuzluk yapiyor bu da cok igrenc bizim insanimiz bizi kazikliyor allah onlari islah etsin
  • HaloHalo52 dk önce
    Vallahi hocam dusuncemize tercüman oldunuz. Söylediğiniz her şeye katılıyorum. Tüketiciye ucuz yedirecegiz diye her şeyi dışardan aldılar. Üretici bitik durumda. Böyle giderse ülke açlığa mahkum olacak. Yarın dolar daha da fırlarsa dışardan da alamayiz.
  • çetinçetin56 dk önce
    Akit te çıkan doğru yazılardan bir tanesi, Tebrikler,
  • tunatantunatan1 sa önce
    profesör e katılmıyorum.dışardan ürün girmezse fiyatlar uçar ve enflasyonu kontrol edemezsin...

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