Prof İbrahim Saraçoğlu’dan maydanoz kürü tarifi: gençleştirecek formül! Maydanozun faydaları nelerdir?

İbrahim Saraçoğlu Maydanoz Kürü Nasıl Yapılır?

Maydanoz kürü yapmadan önce tüm maydanozları ve kullanacağınız malzemeleri yıkayınız.

Maydanoz ( sapları ile birlikte ), 16 – 18 sap

Limon suyu, 1 adet

Su, 1 çay bardağı

Maydanoz Kürünün Yapılışı:

– Saplı maydanozları ve limonu kabuğunu soymadan blendere koyunuz.

– Blender ile ezdiğiniz bu karışıma klorsuz su ekleyerek iyice karıştırınız.

– Bu karışımı sabah kahvaltıdan 15 dakika önce 1 bardak olacak şekilde içiniz.

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– Bu kürü 15 günlük periyotlar halinde uygulayınız ve her gün 2 bardak tüketiniz.

– 15 günlük uygulama sonrası 5 gün ara veriniz.

– 5 günlük ara sonrası tekrar 15 gün uygulayınız.

İbrahim Saraçoğlu Maydanoz Kürünün Faydaları

– Yağ yakıcı özelliği ile kilo problemi olanlar için oldukça faydalıdır.

– Karaciğer yağlanmasına ve getireceği birçok kan dolaşımı hastalıklarına karşı iyi gelir.

– Deri ve deri altı iltihap oluşma riskine ve iltihaplanmalara karşı tedavi edici özelliği vardır.

– Maydanoz kürü cilt problemlerini çözmektedir. Cildin ihtiyacı olan besinleri sağlamakta ve parlak pürüzsüz bir cilt göstererek genç görünüm sağlar.

– Hepatit hastalıklarına karşı kullanılan ilaçların vereceği yan etkiler maydanoz kürü ile telafi edilebilmektedir.

– Sizi zinde tutarak genç tutar

Maydanoz Kürü Uygulayacaklar Dikkat

– Maydanoz tansiyon düşürücü özelliğinden dolayı tansiyon hastalarının kullanırken dikkatli olmasını gerektirmektedir.

– Bu kürler hamileler için sorun teşkil edebileceği gibi maydanoza karşı alerjisi olanlar içinde kullanılmaması ön görülmüştür.