Prof İbrahim Saraçoğlu’dan maydanoz kürü tarifi: gençleştirecek formül! Maydanozun faydaları nelerdir?
Maydanoz kürü: Maydanoz onlarca farklı hastalığa ve soruna iyi gelen, etkin C vitamini özelliği ile koruyucu ve besleyici doğal bir bitkidir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu maydanoz kürü sayesinde birçok hastalığa ve sağlık sorunlarına çözüm bulduğu gibi sağlıklı beslenmenin kriterlerini belirleyerek hastalarına uygulattırmaktadır.
İbrahim Saraçoğlu Maydanoz Kürü Nasıl Yapılır?
Maydanoz kürü yapmadan önce tüm maydanozları ve kullanacağınız malzemeleri yıkayınız.
Maydanoz ( sapları ile birlikte ), 16 – 18 sap
Limon suyu, 1 adet
Su, 1 çay bardağı
Maydanoz Kürünün Yapılışı:
– Saplı maydanozları ve limonu kabuğunu soymadan blendere koyunuz.
– Blender ile ezdiğiniz bu karışıma klorsuz su ekleyerek iyice karıştırınız.
– Bu karışımı sabah kahvaltıdan 15 dakika önce 1 bardak olacak şekilde içiniz.
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– Bu kürü 15 günlük periyotlar halinde uygulayınız ve her gün 2 bardak tüketiniz.
– 15 günlük uygulama sonrası 5 gün ara veriniz.
– 5 günlük ara sonrası tekrar 15 gün uygulayınız.
İbrahim Saraçoğlu Maydanoz Kürünün Faydaları
– Yağ yakıcı özelliği ile kilo problemi olanlar için oldukça faydalıdır.
– Karaciğer yağlanmasına ve getireceği birçok kan dolaşımı hastalıklarına karşı iyi gelir.
– Deri ve deri altı iltihap oluşma riskine ve iltihaplanmalara karşı tedavi edici özelliği vardır.
– Maydanoz kürü cilt problemlerini çözmektedir. Cildin ihtiyacı olan besinleri sağlamakta ve parlak pürüzsüz bir cilt göstererek genç görünüm sağlar.
– Hepatit hastalıklarına karşı kullanılan ilaçların vereceği yan etkiler maydanoz kürü ile telafi edilebilmektedir.
– Sizi zinde tutarak genç tutar
Maydanoz Kürü Uygulayacaklar Dikkat
– Maydanoz tansiyon düşürücü özelliğinden dolayı tansiyon hastalarının kullanırken dikkatli olmasını gerektirmektedir.
– Bu kürler hamileler için sorun teşkil edebileceği gibi maydanoza karşı alerjisi olanlar içinde kullanılmaması ön görülmüştür.