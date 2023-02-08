Prof. Ercan'dan Suriyeli provokasyonu! 'Ordu göreve'

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Türkiye 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarını sarmak için tek yürek olurken, içimizdeki bazıları ise depremi siyaset malzemesi yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, "Suriyeliler bölgede yağmacılık yapıyor" provokasyonundan sonra, bu kez de sahneye Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan çıktı.

Onlar da felaket yaşamadı mı?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, depremde kendi ülkelerinde 2 bini aşkın Suriyelinin hayatını kaybetmesini ve Hatay gibi göçmen nüfusunun fazla olduğu illerde ölenler arasında Suriyelilerin de olduğunu göz ardı ederek, sanki onlar aynı felaketi yaşamamış gibi, ırkçılık yaptı.

Paylaşımında kışkırtıcı ifadeler kullanan Övgün Ahmet Ercan, "Sığınmacıların yoğun olduğu Kilis, Hatay, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa gibi kentler ile Güney Anadolu’da, Çukurova’da Ulusal Güvenlik sorunu doğmuştur. Yarısı yok olan Hatay’da Hatay dışına göçler başlayınca, Hatay, Kilis’de Suriyeliler bu kentlerin egemeni olacaktır." hezeyanını öne sürüp, "Ordu göreve" dedi.