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Gündem Prof. Erbaş Mehmet Akif Ersoy'u dualarla yad etti!
Gündem

Prof. Erbaş Mehmet Akif Ersoy'u dualarla yad etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 11:15:00 -
Prof. Erbaş Mehmet Akif Ersoy'u dualarla yad etti!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın yazarı merhum Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 87. yılında dualarla yad etti.

Mehmet Akif Ersoy vefat yıldönümünde rahmetle anılıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, merhum Ersoy'un vefatının 87. yıldönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

Prof. Erbaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla aziz milletimizin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hali olan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.
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