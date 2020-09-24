Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması

İstanbul’da meydana gelen 4,2’lik depremin ardından Yıldız Teknik üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan önemli bir değerlendirme geldi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada, “Türkiye'de farklı faylar var. Yani Farklı farklı depremler meydana geliyor. Deprem meydana gelmeyen fayzon kalmadı. Bu bize çok açık bir mesaj. Bu da şudur, yani Türkiye’nin her yerinde deprem olabilir. Marmara’daki büyük depreme hazırlanmak son derece önemlidir. En az hasarla atlatmak bu anlamda hazırlanmanın önemini biraz daha ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.