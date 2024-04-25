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Gündem Prof. Dr. Orhan Şen'den 'aşırı sıcak hava' uyarısı!
Gündem

Prof. Dr. Orhan Şen'den 'aşırı sıcak hava' uyarısı!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:39:00 -
Prof. Dr. Orhan Şen'den 'aşırı sıcak hava' uyarısı!

Orhan Şen, hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Çöl tozunun İstanbul'u yarın terk edeceğini söyleyen Şen, önümüzdeki günlerde sıcak havanın beklendiğini söyledi. Şen, "Aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağız bu sene. Sıcaklarla ilgili problem yaşayanlar veya başka bir nedenle sıcağa karşı alerjik olanlar bu sene çok dikkat edecek. Çünkü bazı günlerde belki sokağa bile çıkmamalarını önereceğiz. Geçen senenin de üzerinde geçecek" ifadelerini kullandı.

Çöl tozu bugün İstanbul'u terk ediyor ama İç Anadolu Bölgesi'nde yarın da devam edecek. Astım hastalarının bunu çok fazla teneffüs etmemesi lazım. Yarın bu bölgelerde biraz yağmur var, yağmur çamur şeklinde yağabilir. Toz, yarından sonra Türkiye'yi terk ediyor.

 AŞIRI SICAKLAR GELİYOR

 Güneşte 42 derece yanlış bir değer. Dünyada hiçbir ülkede güneşte sıcaklık ölçülmez. Ama Adana'da sıcaklık yüksek, Nisan ayı ortalamasının 10 derece yukarısında, yarın 38 dereceye çıkacak. Meteoroloji'nin yayınladığı sıcaklıklar önemlidir. Adana'ya sıcak hava Arabistan üzerinden geliyor. Kışı, sıcak geçirdik. Şubat-Mart-Nisan'ı da çok sıcak geçirdik. Şimdi önümüzde aşırı sıcaklar geliyor. Aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağız bu sene. Sıcaklarla ilgili problem yaşayanlar veya başka bir nedenle sıcağa karşı alerjik olanlar bu sene çok dikkat edecek. Çünkü bazı günlerde belki sokağa bile çıkmamalarını önereceğiz.

 Geçen sene de sıcak hava dalgası vardı ama bu sene onun da üzerinde geçecek gibi görünüyor.

MARMARA DIŞINDA ORTALAMANIN ÜZERİNDE OLACAK

Hafta sonu Türkiye'nin büyük bir bölümünde 2 ila 10 derece yukarıda. Buralar Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri. Marmara'da bu kadar yüksek değil sıcaklıklar. Adana 38 derece, Ankara bile 28 derece civarında. Bir tek Marmara'da ortalamanın üzerinde sıcaklıklar fazla değil. Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında yağış var.

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