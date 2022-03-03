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Aktüel Prof. Dr. Mim Kemal Öke, kendisine gelen masonların yaptığı teklifi açıkladı!
Aktüel

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, kendisine gelen masonların yaptığı teklifi açıkladı!

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, dedesinin mason arkadaşları tarafından masonluğa davet edildiğini açıkladı. Teklifi reddeden Öke, babasından takdir gördüğünü belirti.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 23:51:00 -

 yeniakit.com.tr 

My Mecra Youtube kanalına konuk olan Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda Büyük Üstat olan ve M. Kemal'in doktorluğunu yapan dedesi Mim Kemal Öke'nin mason arkadaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir olayı anlattı.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, dedesinin mason arkadaşları tarafından masonluğa davet edildiğini açıkladı. 

Masonların kendisine geldiğini anlatan Prof. Öke, 'dedesinin izini sürmesini' istediklerini belirtti.

 

Teklifi reddeden Öke, babasından iki "aferin" alarak takdir gördüğünü ve bunlardan birinin masonluk teklifini reddetmek olduğunu kaydetti. 

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