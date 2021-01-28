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Biyografi Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? Prof. Dr. Metin Tolan aslen nerelidir?
Biyografi

Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? Prof. Dr. Metin Tolan aslen nerelidir?

Prof. Dr. Metin Tolan, Almanya’da Göttingen Üniversite senatosu tarafından oy birliğiyle rektör seçilmesinden sonra Metin Tolan’ın hayatı merak ediliyor. Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? Prof. Dr. Metin Tolan aslen nerelidir? İşe Prof. Dr. Metin Tolan’ın hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 08:21:00 - 2021-01-28 08:22:25
Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? Prof. Dr. Metin Tolan aslen nerelidir?

Almanya Göttingen Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosunun Tolan'ı oy birliğiyle rektör seçtiği, üniversitesinin mütevelli heyetinin de bunu onayladığı belirtildi. Türk babanın ve Alman anneden dünyaya gelen Metin Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı. Prof. Dr. Metin Tolan, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı. 

Metin Tolan kimdir?

Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965’te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan Metin Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı ve 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

2001’de Dortmund Teknik Üniversitesinde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2020 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı. 

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