Prof. Dr. Mete Gündoğan'dan çarpıcı tespit: ABD'nin sınırlarımızdaki sinsi planı!

Sınır güvenliğimize ilişkin değerlendirmelerde bulunan İktisat Hareketi Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Mete Gündoğan, "Avrupa Birliği ve AB, güneyimizde koridor devlet oluşturmak istiyor." dedi.

ABD ile ikinci kez ortak tatbikat kararı!

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya’da ikinci kez ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. 'Defender Europe 2021' adı verilen tatbikatın Apache saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere toplam 150’den fazla Amerikan helikopteri, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde çeşitli tatbikatlara katılmak üzere Dedeağaç’a geleceği duyuruldu. Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan Amerikan ordusuna ait askeri helikopterlerin, İskeçe Kayalar atış tatbikat alanında Yunanistan’a ait aynı tip helikopterlerle birlikte eğitim tatbikatı gerçekleştireceği ifade edildi.

'Güneyimizde bir koridor devlet kurmayı amçalıyorlar'

Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren İktisat Hareketi Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Mete Gündoğan, "AB/D güneyimizde bir koridor devlet oluşturmak istiyor. Bunu artık herkes anlıyor. Sıcak operasyonlar başlayınca, TSK’nın baskısını hafifletmek için Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden yeni birer cephe daha açacaklardır. Ana çerçeve bu." dedi.

'Güney hattı bizi zorlayacaktır'

Prof. Gündoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzey-Batı hattından gelecek saldırıları nispeten kolay bertaraf ederiz ancak Güney hattı bizi epey zorlayacaktır. Hem Kuzey ve Batı hattından çekilirlerken, bunu Güney hattı için pazarlık konusu yapmak isteyeceklerdir. Asla kabul edilemez. Sonunda zafer bizim olur ancak bedeli ağır olur. Detayları istediğiniz gibi okuyun."