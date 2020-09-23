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Gündem Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: Macron’a Türkiye kırmızı kartı gösterildi
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: Macron’a Türkiye kırmızı kartı gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'İstanbul’a bir BM merkezi' önerisini yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında değerlendiren ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Türkiye’nin önerisinin BM tarafından kabul edilmesi halinde bu güçlü İstanbul’un yeniden geri dönüşü anlamına gelir. Böyle bir durumun hayata geçmesiyle birlikte dünyanın 5’ten büyük olduğu bir yönüyle tescillenmiş olacaktır. Macron’a Türkiye tarafından kırmızı karıt gösterildi.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:01:00 - 2020-09-23 18:18:34
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: Macron’a Türkiye kırmızı kartı gösterildi

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in Doğu Akdeniz’le ilgili son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. 

“Macron’a Türkiye kırmızı kartı gösterildi”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye yönelik son mesajlarını yorumlayan Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Macron Türkiye’ye saygı duyması gerektiğini öğrendi. Macron’a hem NATO kanadından, ABD’den ve Avrupa Birliği’nden ‘efendi ol’ mesajı verildi. NATO ve Avrupa Birliği tarafından Macron’a kırmızı kart gösterildi. Böylece Fransa’nın iddialarının boş ve yersiz olduğu ortaya çıktı.” şeklinde konuştu.    

“BM’nin kabul etmesiyle güçlü İstanbul yeniden geri döner”

Türkiye’nin bugün çok farklı bir platformda çok daha güçlü konumda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin bu önerisinin BM tarafından kabul edilmesi halinde bu güçlü İstanbul’un yeniden geri dönüşü anlamına gelir. Böyle bir durumun hayata geçmesiyle birlikte dünyanın 5’ten büyük olduğu bir yönüyle tescillenmiş olacaktır. Başkent Ankara’nın izlediği akıllıca politikalar ve ortaya koyduğu güçlü irade bugün Türkiye’yi çok farklı bir platforma taşımıştır.” şeklinde konuştu. 

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