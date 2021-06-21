Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a büyük tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınındaki yeni normalleşme adımlarını açıkladı. Yeni normalleşme adımlarına göre Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle tamamen kaldırılacak. Şehirlerarası seyahat ve toplu taşma kısıtlamalarının da kaldırılmasına karar verildi. Eğlence mekanlarında ise saat 24.00'e kadar müzik yapabilecek.

Ceyhan: Daha yavaş kaldırılmalıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarının ardından Habertürk canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise yasakların bu kadar hızlı kaldırılmasının yanlış olduğunu söyledi. Ceyhan, "Önlemler daha yavaş kaldırılmalıydı. Dua edelim Hindistan varyantı yayılmasın" dedi.

"Ev halkını sokağa çıkarmak doğru"

Ceyhan, "Gerekli önlemleri almazsanız restoranda da bulaşır, okulda da bulaşır. Ama esas bulaşların olduğu yerler, kalabalık toplantılar. Süper bulaştırıcı diye bir kavram var. Bunu yeniden hatırlamalıyız. Şu anda en büyük 3 bulaş kaynağı evler, toplu taşıma ve iş yerleri. İş yerlerinden gerekli önlemleri almazsanız, insanları eve kapatarak fayda elde edemezsiniz. Bunların içinde kademeli mesai olması gerekiyordu. Kamuda kademeli mesai oldu ancak özel sektör dahil olmadı. İş yerlerinde özellikle 2 metrelik mesafe sağlanamıyorsa, vardiyalı ve esnek çalışma yaygınlaştırılmalı. Evde maske taktıramazsınız, ev halkını dışarı çıkarmak olumlu olacaktır. Saat 9'a kadar restoran ve kafelerin açık olup, sonra kapanması bilimsel anlamda salgını önlemek için yapılmadı zaten. 9'dan sonra kontrol etmenin güç olması nedeniyle yapılıyordu" ifadelerini kullandı.

"Hindistan varyantına karşı dikkatli olunmalı"

Hindistan varyantının yeni bir dalga oluşturmaması için tedbirli olunması gerektiğini belirten Ceyhan, "Eğer daha önceki artışlara dikkat edilirse, hepsinde yeni bir varyant var. Şimdi de Hindistan varyantı var. Bunun 4. dalga oluşturmaması için bir tedbir almak gerekiyor. İngiltere ve Rusya da normalleşme adımlarını erteledi. Bahsettiğimiz durumu yaşayan ülkeler var" dedi.

"Dinleyiciler bağırarak konuşmamalı"

Müzik sektörüne ilişkin yasağın kalkmasını değerlendiren Ceyhan, "Önemli olan şarkı söylenin değil, dinleyenlerin bağırıp bağırmaması. Çünkü bağırarak konuşmak ve şarkı söylemek ile kısıtlı şekilde konuşmak arasında bulaştırma açısından 10 fark var. İş yerlerini açanlar da tedbirlere sahip çıkmalı. Biz bunu daha önce yaşadık. İnsanlar uzun süre ekonomik kayba uğradı" diye konuştu.

Sosyal medyada tepki yükseldi

Prof. Mehmet Ceyhan, canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada gündeme girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Prof. Ceyhan'ın açıklamalarına katılmadıklarını belirterek, normalleşme adımlarının yerinde olduğu vurgusu yaptı. Ceyhan, kısa süre önce yaptığı açıklamada da 4. dalga tehlikesine dikkat çekmişti. Ceyhan, 4. dalganın yaşanabileceğini aktarmıştı.

İşte Ceyhan'a yönelik tepkilerde bazıları: