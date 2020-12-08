  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan katıldığı televizyon programında canlı yayında fenalaştı. Ceyhan'ın sağlık durumu merak edilirken konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:41:00 -

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca programa devam edemedi.

Programa ara veren Başak Şengül daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şimdi tam anlamıyla durumuna dair net bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin müdahalesi söz konusu. Rahatsızlandı yayınımız esnasında. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Şimdi takip ediyoruz, öncelikle çok çok geçmiş olsun diyelim. Beklemedeyiz şu anda...

Ankara stüdyosunda olan Hulki Cevizoğlu da, "Ambulans şu anda binaya girmek üzere. Bilinci yerinde, konuştuk. Gün boyunca toplantılara katıldığını yorgun olduğunu söyledi. Gereken tıbbi yardım yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu iyi

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, "Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi gayet iyi hissediyor. Bir süredir devam eden mide rahatsızlığı varmış. Bu akşam yayın sırasında bir hayli rahatsız etmiş. Dediğim gibi şu anda gayet iyi. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa' dedi. Ne zaman rica etsek bildiklerini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Mehmet Ceyhan Hoca görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha altını çiziyorum kendisinin sağlık durumu gayet iyi." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti! Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı
Sağlık

Türkiye 50 milyon doz sipariş etmişti! Çin aşısının etkinlik oranı açıklandı

Çinli Sinovac şirketinin ürettiği ve Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği koronavirüs aşısının ilk testlerinde yüzde 97'ye kadar etkili ..
AÖF sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları online mı? | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren milyonlarca kişi ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını..
Türkiye'den gemiyi alıkoyan Hafter'e net uyarı
Gündem

Türkiye'den gemiyi alıkoyan Hafter'e net uyarı

İçerisinde Türk mürettebatın da yer aldığı Jamaika bayraklı geminin Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulması hakkında açıklama yapan Dı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay