Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca programa devam edemedi.

Programa ara veren Başak Şengül daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şimdi tam anlamıyla durumuna dair net bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin müdahalesi söz konusu. Rahatsızlandı yayınımız esnasında. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Şimdi takip ediyoruz, öncelikle çok çok geçmiş olsun diyelim. Beklemedeyiz şu anda...

Ankara stüdyosunda olan Hulki Cevizoğlu da, "Ambulans şu anda binaya girmek üzere. Bilinci yerinde, konuştuk. Gün boyunca toplantılara katıldığını yorgun olduğunu söyledi. Gereken tıbbi yardım yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu iyi

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, "Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi gayet iyi hissediyor. Bir süredir devam eden mide rahatsızlığı varmış. Bu akşam yayın sırasında bir hayli rahatsız etmiş. Dediğim gibi şu anda gayet iyi. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa' dedi. Ne zaman rica etsek bildiklerini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Mehmet Ceyhan Hoca görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha altını çiziyorum kendisinin sağlık durumu gayet iyi." dedi.