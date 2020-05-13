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Aktüel

Prof. Dr. Karamustafa, Ege Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:30:23 -
Prof. Dr. Karamustafa, Ege Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi öğrencilerine “Başarı Nedir?” konulu bir anlatımda bulundu.


Çeşme Turizm Fakültesi’nin “Altın Kariyer Konferansları” çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte video konferans yöntemi ile öğrencilerle buluşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, öğrencilere başarıyı farklı boyutları ve bileşenleri ile anlattı.


Rektör Karamustafa, “Başarı denildiğinde nicel ve nitel bileşenleri bir arada düşünmek gerekir. Sadece nicel bileşenlere odaklanan bir hayattan başarı çıkmayacağı gibi hiçbir şey de çıkmaz. Pragmatik ve materyalist bakış açısına sahip bir anlayışa dayalı bir başarı bizim kadim kültürümüzde yer almaz, bizde iyi ve faydalı insan olma, olgun ve erdemli insan olma anlayışı ön plandadır; başarıdaki anlayış da budur, bu olmalıdır. Başarı, çalışmak, öğrenmek, çabalamak, gayret etmek, emek harcamaktır. Bunların hiçbiri olmadan bir sonuca ulaşmanız mümkün değildir. Vatan, millet, bayrak başta olmak üzere devlet sevgisinden ve sadakatinden yoksun bir başarı anlayışı eksiktir ve problemlidir” dedi.


Rektör Karamustafa insanları başarısızlığa iten unsurları; öğrenilmiş çaresizlik, özgüven eksikliği, mazeretçilik, atalet ve şartlara bağımlı kalmak şeklinde sıraladı ve bunları örneklendirerek açıkladı ve “Başarılı olabilmek için de gençlere hedef belirleyin, planlama yapın, iyi sosyal ortama sahip olun, verimli olmak için sahip olmanız gerekenleri belirleyin ve her zaman motivasyon sahibi olun” dedi.


Başarılı bir kariyerin taşıması gereken öğrenme düzeyi, kişisel beceriler, sosyal çevre ve kader, nasip, kısmet gibi dört boyutuna da değinen Rektör Karamustafa, iş dünyasının gençlerden beklentilerini de gençlerin dikkate almaları gerektiğine vurgu yaptı.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın da video konferans yöntemi ile katıldığı etkinlik, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın öğrencilerin sorularını cevaplandırması ile sona erdi.

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