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Kadın - Aile Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dizlerdeki sıvı kaybı için yöntem: önce yapın sonra iyi gelecek! Silgi gibi siliyor
Kadın - Aile

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dizlerdeki sıvı kaybı için yöntem: önce yapın sonra iyi gelecek! Silgi gibi siliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-25 22:07:00 - 2024-01-25 22:40:23
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan dizlerdeki sıvı kaybı için yöntem: önce yapın sonra iyi gelecek! Silgi gibi siliyor

Dizdeki sıvı azaldıkça, eklemler hareket ettiğinde aşınma meydana ve ağrılar meydana gelmektedir. Dizde sıvı kaybı yaşayan kişilerde günlük olarak yapılan yürümek, merdiven çıkmak ve yüksek yerlere çıkmak gibi önemli hareketler yapılırken zorlanma yaşanmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu dizlerdeki sıvı kaybı için doğal yöntemi açıkladı.

Dizde sıvı kaybı hastaya uygulanan görüntüleme yöntemleri ve kan tahlilleri ile mümkün olmaktadır. Görüntüleme testleri arasında MR, röntgen ve ultrason yer almaktadır. Son yıllarda kullanımı artan ultrason ile dizdeki tüm dokular görüntülenebildiğinden MR’dan daha yardımcı olmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun dizlerdeki sıvı kaybını geçiren doğal tedavi yöntemini aşağıda sizler için açıkladık.

Dizdeki sıvı kaybı için doğal tedaviler arasında en etkilisi bamya tohumudur. Akşamdan yarım bardak su içine 9 tane bamya tohumunu koyun ve ertesi sabah suyunu tüketin. Sonrasında 9 tane bamya tohumunu hap şeklinde yutun. Bunu sabah kahvaltısından 20 dakika önce yapın. Bu kürü 3 ay boyunca uygulayın.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sırrını paylaştı:

Bir cezve içine 1 su bardağı su ekleyip kaynatın. Ardından içine 1 tatlı kaşığı hibiskus koyun ve 5 dakika kadar kısık ateşte demleyin. Ocaktan alın ve sıcakken süzün. Ardından ılıdıktan sonra tüketin. Bu kürü günde 2 kez olarak 15 gün boyunca tekrarlayın. Dizlerde sıvı kaybını engellemek için dengeli ve düzenli beslenmeli ve bol yürüyüş yapılmalıdır. Ek olarak bisiklet sürmek dizlere iyi gelmektedir.

Tüm bunların dışında doktor kontrolünde fizik tedavi ve ilaç kullanımı da uygun tedaviler arasında yer almaktadır.
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