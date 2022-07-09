Prof. Dr. Hamza Al kimdir? Hamza Al hangi üniversitenin rektörü?
9 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de atama kararları yayımlandı. Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Hamza Al kim mesleği nedir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.
Prof. Dr. Hamza Al kimdir? Hamza Al hangi üniversitenin rektörü?
Prof. Dr. Hamza Al, 1968 yılında Erzurum Tortum’da dünyaya geldi. Hamza Al, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.
1993 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi’nde, doktorasını Sakarya Üniversitesi’nde yaptı. 2002 yılında Yrd. Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu.
2011- 2012 yılları arasında Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü’nü yürüttü.
2012-2013 yılları arasında bir yıllığına Amerika Birleşik Devletleri Penn State Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
2014 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dekan olarak atandı.
2014 yılında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun danışmanlık görevine getirildi.
2015 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine dekan atandı.
2018 yılında Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın Yükseköğrenim Kalite Kurulu Başkanlığına atanması nedeni ile boşalan Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü için aday adayı oldu.
Temmuz 2022 tarihinde Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.