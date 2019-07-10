Prof. Dr. Erdoğan Sürat uyardı: FETÖ ile mücadele böyle olmaz

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı Yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, FETÖ’nün kamu kurumları ve özellikle STK’larda ‘kendini unutturma’ taktiği ile faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, “Koskoca sendikalar, zamanında FETÖ medyası ile ilişkilerini tesis eden bir ismi FETÖ’cü olduğunu bildikleri ‘Çalışma hayatı uzmanı’ adıyla halen çalıştırmaya devam ediyorlar. Bu nasıl bir aymazlıktır. İlle de istihbarat kayıtlarını önlerine sermek mi gerekiyor?” diye sordu.

FETÖ ile mücadele samimiyet ister

FETÖ’nün geçmişte ilişki kurduğu nüfuzlu isimler üzerinden bazı elemanlarını aklama, yıldızını parlatma ve farklı adlarla pazarlama taktiğine giriştiğini vurgulayan Prof. Dr. Sürat, şöyle devam etti:

“FETÖ’nün hiyerarşisi içerisinde önemli yerlerde bulunduğu herkes tarafından malum olan bazı isimler var. Bunların FETÖ’nün etki ajanı, ilişki tesis elemanı olduğunu bilmeyen yok. Hatta istihbarat kayıtlarında bile ne halt oldukları ayan beyan ortada. Buna rağmen bakıyorsunuz, koca koca sendikalar FETÖ’cü şahsı sözde ‘uzman’ adıyla istihdam etmeye, parlatmaya devam ediyor. Bu yapılanları gördükçe cinnet geçiriyorum. Samimi olunmazsa, her kurum topyekün elini taşın altına koymazsa FETÖ ile mücadele edilemez.”

15 Temmuz’a kadar FETÖ medyasına sizi sağdıran bu şahıs değil miydi?

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Sürat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yahu adam daha düne kadar sizi FETÖ’nün STV’siyle ilişkilendirip sağmal inek gibi FETÖ medyasına paranızı sağıyordu. Bunu bilmemeleri mümkün değil. 15 Temmuz sonrası FETÖ’cü sözde uzmanı apar topar işten kovan siz değil miydiniz? Şimdi ne oldu da konfederasyonunuzda ve sendikalarınızda bu FETÖ’cüyü uzman olarak barındırıp zengin ediyorsunuz. Bu nasıl FETÖ ile mücadele? FETÖ ile mücadele sadece belli kurumların görevi mi? Her yere sızan, ajan yerleştiren FETÖ, sendikalarda yurt tutmadı mı? Bütün kurumlar mücadele ederken, sendikalar kaç tane FETÖ’cüyü tasfiye etti, duyan bilen var mı? Sendikaların FETÖ ile mücadele gibi bir gündemi yok mu? Sözde ‘uzman’ adıyla kendini aklamaya çalışan bu FETÖ’cüyü sendika başkanları da çok iyi biliyor. Yakında bu şahıs yakayı ele verdiğinde sakın ola ‘bizim haberimiz yoktu, bilmiyorduk’ diye sızlanmasınlar, o gün geldiğinde bal gibi de bildiklerini tokat gibi yüzlerine çarparım.”