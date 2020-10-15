  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti
Aktüel

Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:59:42 -
Prof. Dr. Enginyurt, Türk Tabipleri Birliğine tepki göstererek istifa etti

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ordu Tabipler Odası üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılı temmuz ayında yapılan Ordu Tabipler Odası seçimlerinin ardından, Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğini kaydetti.

Daha önce üç dönem Ordu Tabipler Odası Başkanlığı, bir dönem Ordu Tabipler Odası Genel Sekreterliği ve üç dönem Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Delegeliği görevlerinde bulunduğunu anımsatan Enginyurt, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’deki tabip odalarının delegelerinin tercihi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti hekimlerini temsil etmek üzere seçilen Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanlığına terör örgütü PKK propagandası yapmaktan ceza alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın seçilmesi kabul edilemez. Tabipler Odası gibi saygın bir meslek odası bu kişilere emanet edilemez, bu durumu kabul etmek mümkün değildir ve meslek kurumumuzun başında bulunan ve gururla taşıdığımız Türk kelimesi ile bağdaşmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ekim 2020 tarihindeki açıklamasında da belirttiği gibi bu olay, terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir. Bu şekilde yönetilen bir meslek odasının yönetim kurulunda bulunmak istemiyorum. Bu nedenlerle Ordu Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Ordu Tabipler Odası üyeliğinden istifa ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye
Eğitim

Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişkiler Azerbaycanlı öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerine de yansırken, Türkiye’de eğ..
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı
Dünya

İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolu şirketine ait bir uçağın ilk kez İsrail hava sahasını kullanmasını İsrail Ulaştırma Bak..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay