Prof. Dr. Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel nereli?

Cüneyt Yüksel, 1 Ocak 1970'te Mardin'de dünyaya geldi

Öğretim Üyesi; İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi'ni üstün başarıyla bitirdi. Harvard Ü. Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı. Stanford Ü.'de ikinci yüksek lisansını ve uluslararası hukuk alanında da doktorasını tamamladı.

Harvard 'da araştırma görevlisi, Stanford'da araştırma ve öğretim görevlisi ve Maryland Ü. Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Washington, DC'de uluslararası avukatlık; birçok ülke hükümetine, çok uluslu şirketlere hukuk ve yönetim danışmanlığı yaptı. Boğaziçi Ü. İİBF'de yardımcı doçent olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.Hukuk, ekonomi, siyaset, AB ve devlette reform ve etik alanlarında birçok bilimsel eseri yayınladı. Stanford'un "Başarı Ödülü" ile 2003'te en başarılı mezun seçilerek "Harvard Özel Başarı Ödülü" aldı. Halen Harvard Mezunlar Derneği Avrupa Başkanlığı görevini yürütüyor.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

Arapça ve çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.