Prof. Dr. Canan Karatay'dan vücudu zehrinden arındıran, ezber bozan karışım! Adeta iç organları temizliyor!

Rutininizdeki en küçük değişikliklerin bile sağlığınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Örneğin güne limonlu su ile başlayın. Dahiliye uzmanı Dr. Roxanne B. Sukol de, bu süper basit alışkanlığı benimsemeyi düşünmeniz için yedi neden olduğunu belirtiyor.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Limondaki asit, yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı olur. Midede de bulunan bu asit oranı, sindirimi kolaylaştırır. Limondaki asit, özellikle yaşlandıkça düşme eğiliminde olan mide asidi seviyelerinin desteklenmesinde yardımcı olabilir.

VÜCUTTAKİ SU ORANINI ARTIRIR

Genellikle hemen herkesin yeterince su içmediğine dair uyarılar alınması, oldukça yaygın görülen bir durumdur. Gününüzün kalanını sağlıklı geçirmek için en doğru adımları atmak için yeterli su tüketimini artırabilecek olan limon su tüketimi, tadı sayesinde daha çekici hale gelebilir. Ayrıca yeterli su tüketiminizi kontrol etmek için günlük olarak idrar renginizin "berrak" bir renk tonuna dönüşmesine dikkat edebilirsiniz.

ZAYIFLAMAYI KOLAYLAŞTIRIR

Sabah saatlerinde tüketilen limonlu su, büyük oranda kalori alımınızı düşürebilir. Örneğin; sabahları kahve veya çay içme alışkanlığınızın getirdiği ve sade değilse alınan ekstra kalorileri sınırlamayı sağlar. Böylece daha uzun süre tok kalmanızı da sağlayan limonlu su, eşsiz bir kaynaktır.

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OKSİDASYONU ÖNLER

Tüm ürünler gibi limon da vücudunuzu hastalıklara karşı koruyan bitki besinleri içerir. Bu fitobesinler, oksidatif stres denilen, hücrelerde ortaya çıkan dengesizliği önleyebilir. Bu bileşikler, oksidasyondan kaynaklanan hücre hasarını önleyen güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Düzenli olarak limonlu su tüketmek ise; bu fitobesinleri de tüketerek vücudunuzda aradığınız dengeyi bulmayı sağlayabilir.

SAĞLIKLI DOZDA C VİTAMİNİ ALMAYI KOLAYLAŞTIRIR

Suyunuza yarım limon suyu eklediğinizde, günlük beslenmenize sadece 6 kalori eklemiş olursunuz. Bugüne dek bildiklerinizi unutun. Ayrıca, bizi hücre hasarından korumak ve yaralanmayı onarmak için gerekli olan günlük C vitamini ihtiyacınızın altıda birinden fazlasını alarak, basit ama etkili bir vitamin kaynağına erişebilirsiniz.

POTASYUM TAKVİYESİ SAĞLAR

Vücudunuz potasyum olmadan çalışamaz. Sinir-kas iletişimi, besin ve atıkların taşınması ve kan basıncının düzenlenmesi için gereklidir. Meyve ve sebzeler önemli potasyum kaynaklarıdır. Limonlu su da bu potasyum kaynaklarından biri olarak etkili bir yöntem sunar.

BÖBREK TAŞLARINI ÖNLEYEBİLİR

Limonlu su, idrar sitratı (bir tür sitrik asit) eksikliği olanlarda ağrılı taşları önlemeye yardımcı olur. Daha da önemlisi, artan sıvılar, böbrek taşlarının yaygın bir nedeni olan "yetersiz sıvı alımının" da önüne geçmeyi yardımcı olur.