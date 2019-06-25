Prof. Dr. Bilal Sambur’dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Mursi, bu yöntemle şehid edilmiş!

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Prof. Dr. Bilal Sambur, Mursi’nin ölümüne ilişkin yeniakit.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu.

“Ortadoğu tarihinde trajik bir olay olarak kaydedilecek”

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümüyle ilgili “kademeli olarak öldürüldü” ifadesini kullanan Prof. Dr. Bilal Sambur, “Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı merhum Mursi’nin mahkeme salonunda kademeli bir şekilde öldürülmesi hakikaten Ortadoğu tarihinde trajik bir olay olarak kaydedilecektir. Tabi Mursi’nin olayı sadece bir kişinin normal bir ölümü değil, aslında Ortadoğu halklarının, Mısır’ın trajik geleceğini ifade ediyor. Mursi hepimizin bildiği gibi Ortadoğu’da ilk defa seçimlerle iş başına gelen bir devlet başkanıydı. Halklar umutlanmıştı. Artık kendi sözlerinin, kendi dediklerinin olacağını düşünüyorlardı. Ortadoğu’nun kaderinin despotluk, diktatörlük, otokrasi olmadığını düşünüyorlardı. Ancak Mısır devrimine yönelik, Sisi yönetiminde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün başarılı olmasıyla Mısır’ın ve Ortadoğu halklarının bu kendi sözlerinin son söz olması umudu ortadan kaldırıldı” dedi.

“Sisi’yi destekleyen gayrimeşru idareler var”

Mısır’da gayrimeşru bir darbeci düzenin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Sambur, şöyle konuştu:

“Tabi merhum Mursi’nin şahadetiyle aslında gerçekleştirilmek istenilen şu; Mısır’da gayrimeşru bir darbeci düzen var. Ortadoğu’da da Sisi’yi destekleyen diğer gayrimeşru idareler var. Merhum Mursi’nin şahadeti ile bu gayri meşru nizam varlığını devam ettirmek istiyor, kendisinin meşruluğunu dayatmak istiyor. Nasıl merhum Mursi’nin tutukluluğu sürekli bu düzeni, bu sistemi gayri meşru ilan ettiyse, gene merhum Mursi’nin vefatı da mevcut sistemin dünya halklarının vicdanında hep gayri meşru kalacağının belgesi ve ispatı olmaya devam edecektir."

“Mursi tarihsel bir ilham kaynağı olacaktır”

Muhammed Mursi’nin vefatıyla darbeciliğin ve diktatörlüğün başarılı olmadığını belirten Prof. Dr. Bilal Sambur, “Bilakis yeni bir aşamaya geçiliyor. Mısır halkı ve diğer halkların bu darbe ve despotluğa karşı mücadelelerine devam edeceklerini söyleyebiliriz ve bu noktada merhum Mursi’nin tarihsel bir ilham kaynağı olacağını bu mücadelede kaydetmek lazım” şeklinde konuştu.

“Müslüman kamuoyu Mursi’yi ümmetin şehidi, ümmetin öncüsü olarak sahiplenmiştir”

Mursi’nin şehit edilmesinin Ortadoğu’daki yansımasını değerlendiren Prof. Dr. Bilal Sambur, şunları söyledi:

“Müslüman dünyasının vicdanında derin bir yara açmıştır. Müslüman halklarda ve kamuoyunda bu ölüm, normal ilahi takdirle gerçekleşen bir ölüm değil, bir cinayet; Sisi rejiminin işlediği bir cinayet olarak kabul edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhum Mursi’nin bir cinayete kurban gittiğini ve bu konuda uluslararası bir araştırmanın yapılması gerektiğine vurgu yaparak Müslüman kamuoyunun, Müslüman vicdanının bu talebine tercümanlık etmiştir. Tabi Müslüman kamuoyu Mursi’yi ümmetin şehidi, ümmetin öncüsü olarak sahiplenmiştir. İslam dünyasının her tarafında gıyabi cenaze namazlarının kılınmasıyla, Sisi diktatörlüğüne karşı gösterilerin yapılmasıyla Mursi’nin bütün Müslüman toplumlar tarafından sahiplenildiğini, bütün Müslüman topluluklarının lider şahsiyeti olarak görüldüğünü ifade edebiliriz. O, tarihin bir şeref levhası olarak Ortadoğu Müslüman halklarının bilincine kazınmıştır.”

“Sistematik bir şekilde tıbbi tedavinin önü engellendi”

Merhum Mursi’nin ölümü üzerinde dikkatle durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilal Sambur, “Sisi diktatörlüğü merhum Mursi’yi tutukladıkları andan itibaren yaklaşık 3-4 yıldır kademeli bir şekilde öldürmeye çalışıyor. Her şeyden önce Mursi yaşlı bir insandı, şeker hastalığı olan bir insandı, tansiyonu olan bir insandı. Bütün bir hastanın tıbbi imkânlardan yararlanması evrensel bir haktır. Her türlü tıbbi bakım hakkı, tedavi hakkı Mursi’den engellenmiştir. Sistematik bir şekilde tıbbi tedavinin önü engellenerek Mursi’den kurtulmaya çalışılmıştır” diye konuştu.

“Biyolojik tıbbi metotlar kullanılarak öldürüldü”

Prof. Dr. Bilal Sambur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer Mursi cezaevinde vefat etseydi, Sisi diktatörlüğünün onu öldürdüğü söylenilecekti. Mahkeme önünde çok ileri biyolojik tıbbi metotlar kullanılarak öldürülmesi ile bütün dünyaya ‘biz Mursi’ye bir şey yapmadık. Mursi doğal bir şekilde öldü’ deyip şimdiye kadar işledikleri o cinayet suçunu kapatmaya, maskelemeye çalışmışlardır.”