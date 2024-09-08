Prof. Dr. Asaf Ataseven hayırla anılıyor

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Ataseven 8 Eylül 2000 tarihinde tedavi gördüğü hastanede ruhunu Rahman’a teslim etti. Yaptığı hizmetler ve hayırsever kişiliğiyle gönüllerde iz bırakan Prof. Dr. Asaf Ataseven, 1932 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Gaziantep’te tamamladı. 1951 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültes’inden 1957 senesinde ‘çok iyi derece’yle ve 6 ay erken mezun oldu. Muhtelif yerlerde görev yaptı. Adı, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi’yle özdeşleşti. Vakıf Gureba’da 1974-1984 yılları arasında Genel Cerrahi Kliniği Şefliği, 1984-1993 döneminde ise Başhekimlik vazifesini yürüttü. Bu hastanede 10 yıl başhekimlik yaparken başta hastanenin yeni binasının bitirilmesi olmak üzere birçok projenin gerçekleşmesinde öncülük etti. Asaf Ataseven, hekimliğinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev aldı. Ömrünü hayır işlerine adadı, “ömrü hayırla geçen insan” olarak tanındı. “Tıbb-ı Nebevî” çalışmalarıyla dikkat çeken Ataseven Din ve Tıp Açısından Domuz Eti, Tarih boyunca Sünnet ve Orucun Faydaları adlı üç esere imza attı.

Yeni Dünya Vakfı'dan özel program

Öte yandan Yeni Dünya Vakfı, “Eyüpsultan’ın Ebedî Sakinleri” programında anılacak. Asaf Ataseven ile birlikte çalışan ve yakın dostlarından olan gazetemizin yazarı Prof. Dr. Sefa Saygılı’nın konuşmacı olarak katılacağı anma merasimi Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi’nde 8 Eylül 2024 Pazar günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.