Prof. Dr. Adil Tek: Serin hava yaklaşık 2 hafta sürecek, pastırma yazı Kasım'a doğru

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Adil Tek, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın yaklaşık 2 hafta süreceğini, bu dönemde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalacağını söyledi. Tek, "pastırma yazı" olarak adlandırılan sıcak günlerin ise Ekim'in son periyodu ile Kasım'ın başında olacak gibi göründüğünü belirtti.

İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak ve ardından beklenen hava değişimlerini değerlendiren Tek, "Yağışlar hafta sonuna kadar yurdun kuzey kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere devam edecek" dedi.

Poyraz Marmara'da fırtına şeklinde esiyor

Tek'in aktardığına göre yağışlı hava önceki pazar gününden bu yana önce yurdun batısında, ardından orta ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Poyraz yönünden esen rüzgar Marmara'da fırtına şeklinde esiyor; zaman zaman zayıflasa da hafta sonuna kadar sürecek.

Yağış alan yerler arasında Marmara, ağırlıklı olarak Karadeniz, Akdeniz ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu bulunuyor. Tek, "Bu serin hava yaklaşık 2 hafta boyunca sürecek diyebiliriz" ifadesini kullandı.

İstanbul'da aralıklarla süren yağışlı sistemin devam edeceğini, ancak pazar günü ve pazartesi sabah saatlerinde görülen yağışlar kadar kuvvetli olmayacağını dile getiren Tek, Batı Karadeniz'de ise yağışın gün içinde kuvvetlendiğini, buralarda sel ve su baskını riski bulunduğunu anlattı. Önümüzdeki hafta serin havanın Karadeniz üzerinden yurdu terk etmesinin ardından Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışların görüleceğini aktardı.

Eylül'ün son haftası ve Ekim ayının ilk haftasında yurt genelinde serin ve soğuk bir hava bulunduğunu, sıcaklıkların mevsim normalleri altındaki değerlere düştüğünü söyleyen Tek, Ekim'in ikinci periyodunda sıcaklıkların özellikle batı bölgelerde mevsim normalleri değerlere geleceğini kaydetti.

"Direkt El Nino ile bağdaştırmak doğru değil"

Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının ortalamaların yaklaşık 4-5 derece üzerine çıktığını, bu artışın bu zamana kadar görülmemiş seviyelerde olduğunu ve El Nino'nun en yüksek seviyelerine ulaşması nedeniyle yaşananın "Mega El Nino" olarak da adlandırıldığını anlatan Tek, El Nino'nun Türkiye üzerinde direkt bir etkisi olduğunun söylenemeyeceğini, ancak ikincil etkilerinden söz edilebileceğini vurguladı. Tek, "Bizdeki bu serin havayı direkt El Nino ile bağdaştırmak doğru değil" dedi.

Serin havayı getiren yapının İskandinavya yüksek basıncı olduğunu belirten Tek, İskandinavya üzerinde oluşan yüksek basınç nedeniyle kuzeyden Türkiye'ye serin hava geldiğini, bu yapının yaklaşık 1 hafta o bölgede kalacak gibi göründüğünü söyledi. Yapının oluşturduğu blokaj nedeniyle havalar mevsim normalleri değerleri üzerine çıkmıyor; sistemin Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in sıcak suyuyla buluşmasının ardından yağışlar daha çok etkili olmaya devam ediyor.

Kar olasılığı 2500-3000 metre üzerinde, barajlarda doluluk yüzde 36

Sıcaklıkların düştüğünü ancak bunun kar yağışı bırakacak bir soğuk olmadığını söyleyen Tek, kar yağışı görülme olasılığının yalnızca rakımın 2500-3000 metrenin üzerinde olduğu yerlerde olabileceğini, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar olasılığı bulunabileceğini kaydetti. Şu an için kar yağışı yok; yağışlar yağmur şeklinde sürüyor.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranının şu anda yüzde 36 seviyesinde olduğunu ve oldukça aşağı düştüğünü aktaran Tek, seviyenin birden yüzde 40-50'lere çıkmayacağını, yağışlarla birlikte birer puan kademeli artış göstereceğini, artışın asıl Ekim ve Kasım ayındaki yağışlarda görüleceğini dile getirdi.

Yağıştan memnun olan Mustafa Akalın ise beş gün önce yağmur olacağını ifade eden haberleri okuduğunu, ancak bu kadar yoğun olmasını beklemediğini anlattı. Baraj durumlarına baktığını ve seviyelerin yüzde 30'lar mertebesinde olduğunu, yazdan çıkıldığı için baraj seviyelerinin bayağı azaldığını söyleyen Akalın, ara mevsimlerin kalmadığını belirterek "Pikelerden direkt yorgana geçtik diyebiliriz" şeklinde konuştu.