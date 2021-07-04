  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Genç yıldız için teklif!
Akdeniz'de deprem
Güvercin yüzünden çıkan tartışmada bir kişi öldü
İsrail güçlerince gözaltına alındıktan sonra rahatsızlandı! Filistinli avukat hastaneye kaldırıldı
Sağlık Prof. Ceyhan sert çıktı: Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez
Sağlık

Prof. Ceyhan sert çıktı: Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs aşılarına ilişkin internette yayılan bazı bilgilere tepki göstererek, 'Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez' diyerek sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 22:00:00 -
Prof. Ceyhan sert çıktı: Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez

Türkiye deyim yerindeyse aşıyla yatıp kalkıyor. Biontech mi, Sinovac mı? İki doz kafi mi üçüncüye gerek var mı? Salgının ilk gününden beri bu tarz soruların önde gelen muhataplarından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kulaktan dolma bilgilerle yapılan yorumlara adeta ateş püskürdü: Karpuz alırken bile o karpuzu satan insanın deneyimine güvenerek sen benim için seç bir tane derim.

Ceyhan, “İş aşıya geldiğinde herkes uzman kesiliyor”, dedi ve uyarılarını sıraladı: Google üniversitesinden mezun olduklarını düşünerek o zaman bu salgın bitmez bak. 6 sene tıp fakültesi, 4 yıl bir ilgili bir branşta ihtisas bunun üzerine 3 yıl yüksek ihtisas, nereden bakarsanız bakın 25 seneden önce olmaz. Bir insanın aklını çelersiniz, zarar görür hayatını kaybeder ve bunun vebaliyle uyuyamazsınız.

Aşı mutasyonu da engelliyor

Arada eğer aşı olmayanlar varsa hızlıca orada aynı virüs bir kişiden öbürüne ondan öbürüne derken 20 defa bulaş gösterirse mutlaka bir ya da birkaç mutasyona uğruyor. Ve o aşı olmayanlar insanların dükkanlarının geç açılmasına insanların dükkanlarının iş yapmamasına belki bir süre sonra tekrar kapanmasına en büyük neden teşkil edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

987

Sen kendine bak ho...nlu prof
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay